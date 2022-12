¿Está siendo el Mundial de Qatar 2022 un éxito de público?

Una vez superado el grueso del Mundial de Qatar 2022 y con ocho de los 64 partidos del torneo por disputar, las cifras de visitantes al país están siendo discretas, pese a las habituales imágenes de gradas llenas en los estadios. Las previsiones de la organización vaticinaban que llegarían cerca de 1,2 millones de visitantes al país, pero los primeros datos apuntan que no se han alcanzado los 800.000.

Según un informe del Comité Supremo para la Entrega y el Legado de Catar, en los primeros 17 días del torneo llegaron al país 765.859 aficionados internacionales. Más de la mitad de esos visitantes, según revela el informe al que ha tenido acceso la agencia Reuters, ya se han ido.

Los datos contrastan con el optimismo mostrado por el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, que este miércoles calificó la primera fase del Mundial como "la mejor de la historia": "Los partidos han sido de muchísima calidad en estadios preciosos; eso ya lo sabíamos. Pero también el público que estaba allí ha sido increíble. Más de 51.000 espectadores de media… Asimismo, cifras récord en televisión: ya tenemos más de 2.000 millones de telespectadores, lo cual es realmente increíble", destacó. Los datos del informe apuntan a 2,65 millones de espectadores en los estadios en los 52 primeros partidos.

"Además, dos millones y medio de personas en las calles de Doha y unos pocos cientos de miles cada día en los estadios; todos juntos, animando juntos, apoyando a sus selecciones… Ambiente fantástico, goles magníficos, emoción increíble y sorpresas", abundó.

"En cuanto a la asistencia de público, los estadios están con las entradas agotadas y prácticamente llenos en todos los partidos. El FIFA Fan Festival y las diferentes zonas de aficionados también están muy concurridos, con gente celebrando y pasándoselo bien”, agregó, pese a que las 'Fan zone' secundarias no han conseguido el éxito esperado que sí se ha registrado en el principal, con 70.000 personas diarias.

"El grueso de visitantes ya se ha ido"

"Ha bajado la afluencia, el grueso de gente ya se fue, porque no todo el mundo tiene para pagar las entradas de cuartos, semifinales... el grueso fue en la fase de grupos y ahora ha bajado un poco", explica a RTVE.es Celia Gasparri, que trabaja como agente de viajes en Doha. "Va llegando gente nueva que llega para ver los partidos de selecciones clasificadas, pero lo que teníamos en agenda ya está hecho. Ahora estamos trabajando mucho al día", añade.

Los datos son desalentadores para un país que ha hecho una ingente inversión en atraer al público extranjero a través del Mundial con el objetivo de convertirse en una potencia turística. "Si el desarrollo turístico de Benidorm resulta llamativo, el de Doha entra en la categoría de lo excepcional. Porque mientras la primera ha multiplicado su población por veinticinco, la segunda lo ha hecho por cien", comparan los profesores de Estudios Árabes Ignacio Álvarez-Ossorio e Ignacio Gutiérrez de Terán en su libro Qatar. La perla del Golfo.

Su desarrollo futuro, no obstante, parece imparable: "Ser uno de los grandes productores mundiales de gas abre las puertas a inversiones prácticamente infinitas", añaden. No hay más que ver la evolución de un país en el que, día a día, brotan nuevas torres de flamantes hoteles y oficinas: "Esto, hace nada, era un secarral. En el último año he visto unos 15 edificios nuevos, han remodelado toda la zona de la bahía, han inaugurado el metro... la inversión para el Mundial ha sido brutal", nos cuenta Sergio, español residente en Catar.