Y el futbolista ingles Raheem Sterling regresará a la concentración de Inglaterra este viernes para disputar con sus compañeros los cuartos de final frente a Francia.

Sterling, que abandonó Catar después de que su familia sufriera un robo a mano armada, se reincorporará a las órdenes de Southgate, según ha informado la propia federación inglesa.

“Raheem Sterling will return to England’s @FIFAWorldCup base in Qatar.



The #ThreeLions forward temporarily left to attend to a family matter but is now expected to rejoin the squad in Al Wakrah tomorrow ahead of the quarter-final with France. pic.twitter.com/3bxzAVP3cQ“