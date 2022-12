Los diez momentos clave en la trayectoria de Luis Enrique con España

Luis Enrique Martínez no continuará como seleccionador nacional casi cuatro años y medio después de su llegada. En ese periodo, dos etapas al frente de la selección en las que su trayectoria fue una montaña rusa. Amado y vilipendiado a partes iguales, Luis Enrique deja diez momentos que marcaron su mandato como técnico de la Roja.

A pesar de comenzar como un tiro ganando a Inglaterra y Croacia, la selección se vino abajo y acabó quedándose fuera de la Final Four de la Nations League 2018-2019. Una noche negra en Zagreb condenó a los pupilos de ‘Lucho’ , que cayeron 3-2 ante la selección balcánica y pusieron al técnico en el disparadero por primera vez.

Luis Enrique abandona la concentración y no estará en el banquillo ante Malta RTVE.es

Ocho meses después de su salida, en noviembre de 2019, la Real Federación Española de Fútbol hacía oficial el regreso de Luis Enrique al banquillo de la selección. Esto no sentó muy bien al que por entonces era el seleccionador, Robert Moreno, que había expresado su deseo de continuar en el banquillo del equipo nacional. El propio Luis Enrique confirmó días después que su relación con Moreno estaba rota a raíz de ese desencuentro.

La Eurocopa de 2020 (celebrada en 2021) se presentó como la primera oportunidad de Luis Enrique para dirigir a la selección en un gran torneo. El comienzo, sin embargo, no estuvo a la altua de las expectativas. España empató ante Suecia y Polonia y llegó al último partido de la fase de grupos con la necesidad de ganar a Eslovaquia para estar en octavos de final . En ese momento, los primeros fantasmas del despido sobrevolaron la figura de Luis Enrique. Sin embargo, Lucho y ‘La Roja’ salvaron el ‘match ball’ goleando a Eslovaquia por 0-5 .

La selección española mantuvo la buena dinámica mostrada en la Eurocopa en la Final Four de la Nations League. ‘La Roja’ venció a Italia en semifinales con un doblete de Ferrán y se plantó en la final ante Francia. A pesar de adelantarse en el marcador, España cayó 1-2 ante el combinado con un polémico gol de Mbappé . Aquella apretada derrota ante la campeona del mundo demostró que la selección podía competir con las mejores y aumentó el optimismo.

La hazaña de Lisboa y otro éxito en la Nations League

Luis Enrique no podrá luchar por la Nations League el próximo verano. Una Nations League que, de conseguirse, también llevará su sello. El técnico revertió por enésima vez una situación complicada y metió a la selección en la Final Four en un partido agónico contra Portugal. Los lusos llegaban con ventaja y jugaban en casa, pero un gol de Morata en los últimos instantes dio un vuelco al grupo y clasificó a España para su segunda Final Four consecutiva en la Nations League.

El propio Luis Enrique sacó pecho por la clasificación en su cuenta de Twitter solo "por poner las cosas en contexto".