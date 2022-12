Risueño, amable y sereno, Luka Modric, subcampeón del mundo y Balón de Oro del Mundial 2018, transmite paz en cada movimiento y cada palabra. Líder de una Croacia que ha vuelto a romper previsiones y que se jugará este martes contra Argentina un pase a la final, ha atendido en Doha en exclusiva a RTVE.

"Es impresionante estar otra vez en una semifinal del Mundial, es algo increíble lo que está haciendo esta selección", arranca Modric, orgulloso del papel de su equipo en el Mundial de Qatar 2022 y sin rencor hacia los que no contaban con ellos. "Es normal, todos miran más por los países grandes. Como somos un país pequeño, nadie nos echa en cuenta, pero nosotros no tenemos problemas con esto, de que sean otros los favoritos y estar nosotros en la sombra. Eso es cosa de fuera, que no podemos controlar. Solo podemos competir al máximo y dar todo, que es nuestro fuerte".

Modric, referente absoluto de su selección, ha revelado que él ya avisó antes de llegar a Catar: "Antes de irme al Mundial, en el vestuario lo hablábamos mucho y yo decía que 'ojo con Croacia'. Veía un equipo muy bueno, maduro, con jóvenes que han traído nueva calidad y energía".

"Desde la Eurocopa hay un dato que yo no sabía, nos lo dijo nuestro seleccionador, que en 22 partidos solo hemos perdido uno. Es algo impresionante, hemos jugado muchos partidos buenos y eso también dice mucho de nosotros. Yo confiaba en que podíamos hacer algo. Y, después de cuatro años, estar en semis es algo muy grande", añade.