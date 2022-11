Mundial Qatar 2022

El Mundial de Qatar comienza este domingo con el partido inaugural entre la selección anfitriona y Ecuador, partido que podrá verse en directo en TVE y RTVE.es, a las 17:00 horas, y que abre la fase de grupos de la Copa del Mundo más concentrada de la historia, con 48 partidos en 13 días.

¿Qué se puede esperar de las 32 selecciones participantes? ¿Cuáles son las favoritas para pasar a los octavos de final? Repasamos en dos partes las probabilidades de los equipos de superar esta primera ronda de tres partidos, empezando por las selecciones de los grupos A, B, C y D, donde están la vigente campeona, Francia, y otras favoritas como Argentina e Inglaterra. Todas comparten el mismo lado del cuadro, así que de estos grupos saldrán las eliminatorias posteriores.

Lo hacemos según el modelo de predicción de Stats Perform, empresa especializada en datos deportivos, que combina información del mercado de apuestas y resultados históricos para determinar la fuerza de cada selección. Luego, simula el torneo hasta 100.000 veces y analiza el resultado para hacer las predicciones de los equipos.

Qatar. El principal objetivo de Qatar, primer país árabe que organiza un Mundial, es no convertirse en el segundo anfitrión eliminado en primera ronda, después de Sudáfrica en 2010. Es el objetivo de su entrenador, el español Félix Sánchez. [Análisis: la anfitriona quiere brillar en su primer Mundial ]

Ecuador. No están llamados a ser la animación del torneo. Han perdido solo uno de sus últimos 15 partidos, pero nueve han sido empates y en sus últimos siete partidos solo han metido tres goles. [Análisis: Ecuador, la Tricolor sueña con volver a octavos ]

Países Bajos. El equipo de Louis Van Gaal -tercera etapa como seleccionador- no prevé sustos para su clasificación, aunque solo sea por los antecedentes: su última derrota en fase de grupos fue en 1994 ante Bélgica. No pierde un partido en una Copa del Mundo desde la final con España en 2010. [Análisis: Holanda sale a por su primer Mundial ]

Países Bajos es el gran favorito -y casi indiscutible, con un 83% de probabilidades- en el grupo que incluye también a la anfitriona y debutante selección de Catar, que no cuenta para los modelos de predicción. El segundo puesto para octavos sí que estaría a priori reñido entre Senegal y Ecuador.

Gales. Vuelven a un Mundial 64 años después de su última participación en 1958, la ausencia más larga de una selección en la historia de la competición. Así que los registros del pasado no sirven. En los recientes, perdió sólo uno de sus diez partidos de clasificación. Pugnará con EE.UU. -y con sus vecinos ingleses- por un hueco en octavos. [Análisis: la selección de Bale vuelve a un Mundial tras 64 años ]

Arabia Saudí. Con Costa Rica, Arabia Saudí es la selección que tiene más difícil superar la ronda de grupos (13,4% de probabilidades). Para clasificarse hacen falta goles, y el equipo de Hervé Renard (que no logró ganar ningún partido como seleccionador de Marruecos en Rusia 2018) no los tiene: solo ha marcado tres en sus últimos ocho partidos. [Análisis: Arabia, la cenicienta que sueña con llegar a octavos ]

México. Los norteamericanos no quieren fallarle a su historia. México ha superado su grupo de primera ronda en sus últimas ocho participaciones en la Copa Mundial. Pero es ahí también donde terminaron siempre su andadura. En ese punto sí que quieren abrir un nuevo capítulo de su historia. Y si Polonia flaquea en sus estrenos, los mexicanos confían en los suyos: han ganado su primer partido en cinco de sus últimos seis mundiales. [Análisis: México, el Tri que nunca brilló en los mundiales ]

Polonia. Acertar el segundo puesto de este grupo es como lanzar una moneda al aire y puede jugársela en el mismo estreno ante México, su rival por los octavos. Desde que venció a Argentina -también rival en Catar- en 1974, Polonia no ha vuelto a ganar en ninguno de sus estrenos mundialistas, y los tres últimos han sido derrotas. Necesita los goles de su estrella. Robert Lewandowski. [Análisis: Lewandowski quiere dar la sorpresa ]

Grupo D: Francia debe confirmar sus galones y esquivar a Argentina

La actual campeona del mundo, Francia, pese a las lesiones, tiene un equipazo que le debería llevar sin muchos sobresaltos a octavos (87,9% de posibilidades), salvo los que le pueda procurar Dinamarca (72%). Australia y Túnez parecen meros invitados al duelo europeo.

Francia. Quedar primera de grupo es lo que se espera de la vigente campeona del mundo, por galones y por conveniencia, porque la segunda plaza podría llevar a toparse con Argentina en octavos de final. Un partidazo que nadie quiere ver tan pronto. Para evitarlo, Francia tendrá que imponerse ante Dinamarca, una selección que le ha derrotado dos veces en sus últimos enfrentamientos [Análisis: la vigente campeona quiere revalidar su corona]

11.44 min Mundial de Qatar 2022 | Así es la selección de Francia - ver ahora

Dinamarca. Los daneses, sin ser favoritos, son una piedra en el camino del resto. Es el equipo europeo que más veces (ocho) dejó su portería a cero en la fase de clasificación. El Mundial es un nuevo desafío para su seleccionador, Kasper Hjulmand, que llevó a los daneses a las semifinales de la última Eurocopa, su mejor actuación internacional desde que ganaron la Euro de 1992. [Análisis: Dinamarca, a sorprender como en la Eurocopa]

Australia. Los 'aussies', en su quinto Mundial consecutivo, no son candidatos a la épica victoriosa, pese a la que vivieron para sellar su clasificación, con dos repescas y una agónica y estrambótica tanda de penaltis ante Perú. En el punto de los 11 metros pasan cosas cuando juega Australia. Sus últimos tres goles en la Copa del Mundo fueron de penalti. [Análisis: Australia, a progresar en su quinto Mundial consecutivo]

Túnez. Esta será la sexta participación de Túnez en un Mundial, donde no han superado nunca la fase de grupos. En este, pugnará por ser mejor que Australia, aunque sus precedentes no son buenos: nunca ha ganado en este torneo a equipos europeos -y en Catar jugará contra dos- y no ha conseguido mantener su portería a cero en 14 de sus 15 partidos en Mundiales. [Análisis: Túnez quiere superar por primera vez la fase de grupos]