Con Francia y Dinamarca como grandes favoritas de su grupo, Túnez afronta este Mundial como una nueva oportunidad de crecer y ganar experiencia. Eso no quiere decir que lo vayan a poner fácil y pelearán por ganarse un puesto entre las selecciones que se metan en octavos de final.

La selección de Túnez se clasificó para Qatar 2022 después de superar a Mali en su duelo particular. En el duelo de ida se impusieron por 1-0 y en la vuelta sellaron su billete al terminar 0-0. Antes, en la fase de grupos previa, Túnez había sido la mejor de su grupo al terminar primera, con 13 puntos, por delante de Guinea Ecuatorial, Zambia y Mauritania.

Calendario del grupo al que pertenece

• 22 de noviembre vs. Dinamarca (14:00 h. peninsular)

• 26 de noviembre vs. Australia (11:00 h. peninsular)

• 30 de noviembre vs. Francia (16:00 h. peninsular)