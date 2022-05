La Liga 2021-2022 ya es historia. Tras la disputa de la jornada 38 el campeonato echa el telón hasta dentro de unos meses y lo hace, como siempre, con alegrías y decepciones entre los 20 equipos que la han disputado.

La mayor de las alegrías se la llevó, evidentemente, el Real Madrid que se proclamó campeón ya en la jornada 34. Los de Ancelotti han sumado su liga número 35, logrando un total de 86 puntos.

Tras ellos, Barcelona (73), Atlético de Madrid (71) y Sevilla (70) terminan con los deberes hechos por haberse metido en Champions, aunque no podrán estar contentos ya que su objetivo, a principios de curso, era pelear por el título de campeón.

El Barça hace ya cuatro años que no gana el título liguero, pero, al menos, ha asegurado la segunda plaza que le permitirá disputar la próxima Supercopa de España y pelear por un título más la próxima campaña.

En el caso del el Atlético de Madrid, que venía de ser último campeón, el tercer puesto tampoco es lo deseado, pero los rojiblancos se marchan satisfechos por asegurar su presencia en la Liga de Campeones. Todo un logro si tenemos en cuenta que es el décimo año consecutivo entrando en Champions, y que en toda la historia anterior del club solo lo habían logrado en ocho ocasiones.

El Sevilla, por su parte, también se marcha contento tras haber logrado meterse en la Champions por tercera vez consecutiva. "Hemos vuelto a meternos en Champions por tercer año consecutivo, algo que no habíamos hecho nunca ¿Qué más queremos?", llegó a comentar su director deportivo, Monchi.

Así queda la Europa League y la Conference League

Tras los cuatro primeros, el resto de puestos europeos son para Betis (65) y Real Sociedad (62) que han vuelto a clasificarse un año más para la Europa League, mientras que el Villarreal (59), disputará la Conference League, la nueva competición europea que arranca la próxima temporada. Un puesto que se aseguró gracias a su victoria ante el Barça en el último choque del año.

La decepción, en lo que a Europa se refiere, fue para el Athletic Club (55). Los ‘leones’ no dependían de sí mismos, pero estaban obligados a ganar su partido ante el Sevilla y esperar un tropiezo del Villarreal. No habría servido de nada porque el ‘submarino amarillo’ ganó su partido en el Camp Nou, pero los de Marcelino no cumplieron con su parte y fueron incapaces de ganar al Sevilla en Nervión por lo que terminan el curso en tierra de nadie.

Es el quinto año consecutivo que el Athletic se queda fuera de las competiciones de la UEFA, igualando así uno de los peores registros: es la tercera vez en su historia que los rojiblancos se quedan durante un lustro sin jugar un campeonato europeo.

También encadena una racha negativa el Valencia, que este año terminó noveno (48 puntos) y acumula ya tres años consecutivos sin entrar en Europa.