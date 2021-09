La UEFA ha presentado una moción para la recusación del juez Manuel Ruiz de Lara, titular del juzgado de lo Mercantil número 17 de Madrid, y que lleva el caso de la Superliga. El máximo organismo futbolístico continental considera que hay "irregularidades significativas en este procedimiento", y ha avisado de que continuará "tomando todas las medidas necesarias" para defender sus intereses. En este sentido también "presentará un recurso formal ante un tribunal superior, la Audiencia Provincial de Madrid".

"La UEFA siempre ha actuado de buena fe a lo largo de los procedimientos pendientes ante un Tribunal de Madrid. En consecuencia -y a pesar de que la UEFA no reconoce la jurisdicción del Tribunal de Madrid y cree firmemente que siempre ha actuado en pleno cumplimiento de los procedimientos pendientes- la UEFA ha presentado hoy alegaciones formales al Tribunal de Madrid evidenciando su continuo cumplimiento de las órdenes", anunció el organismo europeo en un comunicado.

Además, la UEFA ha presentado una moción para la recusación del juez Ruiz de Lara, el entender que hay "irregularidades significativas en este procedimiento". "En línea con la ley española -y en el interés fundamental de la justicia- la UEFA espera que el juez en cuestión se aparte inmediatamente hasta que se considere esta moción de forma completa y adecuada", pidió, añadiendo que también presentará un recurso formal ante la Audiencia Provincial de Madrid.

"La UEFA continuará tomando todas las medidas necesarias, en estricta conformidad con la legislación nacional y de la UE, con el fin de defender sus intereses y -lo que es más importante- los de sus miembros y todas las partes interesadas en el fútbol", advirtió el organismo presidido por Aleksander Ceferin.

Por último, la UEFA defendió que "siempre ha actuado de acuerdo no sólo con sus Estatutos y Reglamentos, sino también con la legislación de la UE, el Convenio Europeo de Derechos Humanos y la legislación suiza en relación con este proyecto de la llamada 'Superliga'". "La UEFA sigue confiando en su posición -y seguirá defendiéndola- en todas las jurisdicciones pertinentes", finaliza.

Este comunicado llega solo un día después de que la UEFA indicara que no proseguiría con los procedimientos legales contra Madrid, Barcelona y Juventus, los tres clubes 'supervivientes' de los doce iniciales que 'fundaron' la Superliga, aunque su decisión de no hacerlo no afecta a su firme posición en contra de esta competición.

El organismo que preside Aleksander Ceferin se expresó así después de que el juzgado de lo Mercantil número 17 de Madrid le requiriera el pasado día 20 para que en un plazo de cinco días acreditara documentalmente que ha dado cumplimiento a las medidas cautelares que adoptó en abril para no sancionar a los clubes implicados -Real Madrid, Barcelona y Juventus- y los requerimientos que le ha hecho.