Jugadores y jugadoras de la selección de Irlanda de fútbol cobrarán lo mismo

Las Federación Irlandesa de Fútbol ha anunciado que las selecciones femenina y masculina cobrarán lo mismo por representar a su país. La decisión ha sido definida como "día histórico" por Katie McCabe y de simplemente "hacer lo correcto" por Seamus Coleman, capitanes de sendos conjuntos.

El director ejecutivo de la FAI, Jonathan Hill, ha declarado que está: "realmente orgulloso, estoy contento por el equipo femenino, por Vera y Katie, y por todas las jugadoras de la plantilla actual y por aquellas mujeres que han jugado para Irlanda y han sido parte de este largo viaje para llevarnos a este punto".

"La Asociación Irlandesa de Fútbol se enorgullece de anunciar que los jugadores que representan a los equipos masculinos y femeninos de la República de Irlanda recibirán las mismos salarios en partidos internacionales, con efecto inmediato", informaba el comunicado de la Federación.

El combinado masculino ha llegado a un acuerdo para reducirse los emolumentos para que el organismo que rige el fútbol irlandés pueda subir el que paga a sus jugadoras y equipararlo.

Otros países que se habían comprometido previamente en pro de esta equiparación salarial han sido Australia, Brasil, Inglaterra, Noruega y Nueva Zelanda, según recopila la agencia francesa AFP.

Katie McCabe y Seamus Coleman, clave en esta decisión

“En el fútbol moderno puede haber igualdad“

Los capitanes de ambos conjuntos han sido clave en esta decisión. Katie McCabe lo ha definido como "un día histórico en Irlanda para el fútbol en sí mismo y para el fútbol femenino en particular" y ha añadido que demuestra que "en el fútbol moderno puede haber igualdad", además de tener un recuerdo para las mujeres que han hecho posible llegar hasta aquí.

Jonathan Hill ha puesto en valor las palabras de Seamus Coleman: "We should be doing this because it's the right thing to do" (Deberíamos hacer esto porque es hacer lo correcto). El jugador del Everton ha comentado que "es importante para los ciudadanos del país, mostrar esta manera de caminar juntos los equipos masculino y femenino y estoy encantado de estar involucrado".