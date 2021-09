La reunión entre patronal y sindicatos prevista para este jueves y en la que se pretendía abordar el primer convenio colectivo del fútbol femenino ha sido aplazada. El motivo es que la Asociación de Futbolistas Españoles (AFE), Futbolistas ON y la Unión General de Trabajadores (UGT) están citados al día siguiente a un acto de mediación para tratar de alcanzar un acuerdo sobre la composición de la mesa de negociación.

Un acto de conciliacion que Futbolistas-ON solicitó a SIMA (Servicio Interfederal de Mediación y Arbitraje) después de que el pasado 4 de octubre, en la primera reunión que mantuvieron, no se llegara a ningún acuerdo por la falta de entendimiento entre sindicatos.

"El problema es que AFE quiere estar solo en la negociación y así no hay manera de avanzar", señala Tamara Ramos, gerente de Futbolistas ON, a RTVE.es

"Las otras tres partes presentes en la mesa (Asociación de Clubes de Fútbol Femenino [ACFF], UGT y Fútbolistas ON) íbamos en armonía y dispuestos a negociar pero AFE no. Lo que querían es sentarse ellos solos con la ACFF y así durante tres horas y media y por eso no avanzamos", desgrana.

"Ni siquiera hemos podido llegar a definir la representatividad que tendrá cada sindicato. Es verdad que nosotros hemos nacido este añó, pero tenemos representación en todos los equipos y, aunque seamos menos, también tenemos derecho a que se nos escuche", explica Ramos.

Ante este bloqueo, todo quedó pendiente para una segunda cita que se acordó para este 25 de octubre, pero ahora este encuentro ha quedado aplazado, de momento sin fecha, a la espera de ver qué ocurre en el acto de mediación del viernes.

"Lo que queremos es que unos abogados independientes nos ayuden a definir qué representatividad debe tener cada uno, porque como nunca ha habido elecciones sindicales en el fútbol no sábemos cómo debe ser el reparto", añade la gerente de Futbolistas ON.

Además, AFE, que dice contar con el apoyo del 93% de la jugadoras profesionales de nuestro país, prefiere hacer un convenio franja mientras que desde Futbolistas ON quieren hacer uno sectorial.

"Si no hacemos un texto sectorial solo van a estar cubiertas las jugadoras de Primera División y eso no es lo que buscamos", añade Ramos. "Y ademá, AFE quiere tener un texto y un calendario listo y firmado en un mes. Nosotros no, Tenemos que mirarlo todo bien, pensarlo, sondearlo y no pensar solo en la foto", agrega.

Así las cosas, las posturas de los sindicatos del fútbol parecen estar muy alejadas. Este acto de conciliación es, por tanto, el paso previo para que la parte sindical pueda sentarse con la patronal y abordar el convenio colectivo del fútbol femenino, un reglamento que deberá reconocer los derechos de las mujeres futbolistas.