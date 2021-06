El guardameta de la Juventus llega a esta Eurocopa tras una temporada un tanto irregular en la ‘Vecchia Signora’. Con 30 goles encajados en 32 partidos en la Serie A, el jugador nacido en Varsovia no pasa por el mejor momento de su carrera firmando incluso un autogol en la primera jornada ante Eslovaquia. A pesar de ello, estamos ante un meta muy experimentado que ha pasado por equipos como la Roma o el Arsenal siendo importante en ambos conjuntos.

“�� Diakhaby meets a corner with a thunderous header...

�� Szczęsny reacts magnificently to tip the ball away! #UCL @juventusfc pic.twitter.com/muVlrJpQt1“