Croacia y República Checa han cosechado un empate a uno en la segunda jornada del grupo D en la Eurocopa 2020 que junto al empate a cero entre Inglaterra y Escocia deja a checos e ingleses líderes con cuatro puntos a falta de una jornada.

El combinado checo salió al encuentro con mucha más confianza que su rival desde el minuto 1. Los de Zlatko Dalic dieron una imagen muy fría durante prácticamente todo el primer tiempo, con una actuación muy similar a la de su derrota en la primera jornada ante Inglaterra. No consiguieron entrar en juego los futbolistas croatas, que no encontraban espacios ante un combinado checo muy bien plantado en el terreno y llevando la iniciativa en el juego y en la salida de balón.

[Así te hemos contado el Croacia 1-1 República Checa en RTVE.es]

A pesar de que Dalic optó por un planteamiento más ofensivo, el conjunto liderado por Luka Modric apenas inquietó la portería defendida por el guardameta del Sevilla Tomas Vaclik. El combinado checo mostró una superioridad notable y los futbolistas dirigidos por Silhavy buscaron en todo momento a su referencia en ataque, Patrik Schick.

En el minuto 32, un fuerte codazo de Lovren al atacante checo acabó en penalti, tras la revisión del VAR por parte del colegiado español del Cerro Grande. El propio delantero del Bayer Leverkusen convirtió la pena máxima, para colocarse con tres goles en el torneo tras los dos tantos que marcó ante Escocia. Pudo empatar Croacia tan solo un minuto después, aunque el disparo de Ante Rebic se marchó muy desviado.

Los croatas reaccionaron en el segundo tiempo con una marcha más y pronto llegaría el premio del gol para la subcampeona del mundo. A los dos minutos de la reanudación, una buena jugada de Perisic por la izquierda permitió al delantero del Inter de Milan definir con un gran disparo ante Vaclik e igualar el marcador.

No bajó los brazos el combinado checo, que lo siguió intentando a pesar del empate de la selección croata aunque con menos fluidez en la creación de juego.

Croacia despertó en un segundo periodo en el que fue de menos a más y a punto estuvo Vlasic de darle la vuelta al marcador a favor de los suyos. La recta final del partido dibujó una bajada de ritmo por parte de ambas selecciones, que se saldó con tablas en el marcador al término del mismo (1-1). Este resultado permite soñar a los checos, pero pone en serias dudas la presencia de Croacia en los octavos de final.

Suecia se impone a Eslovaquia (1-0)

La selección sueca de fútbol pasa a liderar el Grupo E de la Eurocopa 2020 con cuatro puntos tras vencer 1-0 a Eslovaquia en San Petersburgo gracias al tanto de penalti de Emil Fosberg y mete presión a la Selección Española, que con un punto, necesita vencer a una Polonia con cero si no quiere descolgarse y jugárselo todo en la última jornada.

[Así está la clasificación de la Eurocopa 2020]

Una internada de Quaison provocó el derribo del meta Robin Olsen que no pudo detener el lanzamiento de Emil Forsberg en el minuto 76 que ponía el 1-0 en el marcador y daba alas a los nórdicos para volar hasta el liderato del Grupo E.

Pese a las críticas por la falta de ambición en el primer partido, Suecia repitió el mismo once que empató sin goles contra España. Mientras, los eslovacos dieron descanso a dos de los centrocampistas que derrotaron a Polonia en la primera jornada en un intento de no rebajar ni un ápice la presión. Desde el principio, los suecos se hicieron dueños del balón. Mientras, los once jugadores eslovacos esperaban en su campo.

El jugador de Suecia Emil Forsberg transforma el penalti de su equipo ante Eslovaquia en San Petersburgo. EFE

El partido estaba abierto. Era el momento de Isak. El atacante de la Real Sociedad levantó al público de sus asientos al protagonizar una jugada maradoniana. Corrió, encaró, dribló y disparó. Solo la manopla del portero eslovaco evitó el gol.

Su recital no quedó ahí. Poco después, le dio un pase de gol a Quaison, que tocó el balón antes de ser derribado por el guardameta. Penalti que transformó Forsberg a la izquierda de Dubravka. (min.77).

Ficha técnica: 1 - Suecia: Olsen; Lustig, Lindelof, Danielson, Augustinsson (Bengtsson, min.88); Sebastian Larsson, Ekdal (Svensson, min.88), Olsson (Claesson, min.64), Forsberg (Krafth, min.93); Isak y Berg (Quaison, min.64).

Seleccionador: Janne Anderson 0 - Eslovaquia: Dubravka; Pekarik (Haraslin, min.65), Satka, Skriniar, Hubocan (Hancko, min.84); Kucka, Koscelnik, Hrosovsky (Duris, min.84), Mak (Weiss, min.77); Hamsik (Benes, min.77) y Duda.

Seleccionador: Stefan Tarkovic Goles: 1-0, min.77: Forsberg (penalti). Árbitro: Daniel Siebert (GER). Amonestó a Olsson (min.23), Dubravka (min.76), Duda (min.80) y Weiss (min.87).

Incidencias: partido correspondiente a la segunda jornada del Grupo E disputado en el estadio Krestovski de San Petersburgo.