El centrocampista Christian Eriksen, que el pasado sábado se desplomó durante el Dinamarca-Finlandia de la Eurocopa, ha sido dado de alta hoy tras serle colocado un desfibrilador automático implantable (DAI), informó la Federación Danesa (DBU).

