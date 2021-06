El jugador danés Christian Eriksen va a tener que vivir con un desfibrilador. El médico de dinamarca, Morten Boesen, ha comunicado que, tras consultarlo con los cardiólogos, lo mejor para el futbolista es que se le implante un ICD (Desfibrilador automático implantable). Un desfibrilador puede actuar al igual que lo haría un marcapasos.

