En el año 1996, La Eurocopa viajaba hasta Inglaterra para celebrar un torneo con una enorme expectación. La anfitriona no estaba pasando por su mejor momento con la eliminación en el Mundial de Estados Unidos y necesitaba reivindicarse ante su afición. Después de un empate ante Suiza, los ingleses debían ganar a Escocia en un encuentro que se antojaba decisivo para continuar con vida en el torneo. La selección inglesa se ponía por delante en el marcador gracias a un tanto de Shearer en los primeros compases de la segunda mitad y sentenciaba el partido con un gol antológico de Gascoigne.

Tras esa espectacular volea, el jugador inglés apodado ‘gazza’, decidió celebrar el tanto con lo que se denominó la ‘dentist chair’ , es decir, la silla del dentista. Varios de sus compañeros, entre ellos McManaman, simularon encontrarse en la sala de un dentista para reivindicar al equipo inglés en contra de las duras críticas recibidas por parte de los medios de comunicación del país. Sin duda, un momento memorable que quedará en la retina de los leones.

“25 years ago today, Paul Gascoigne scored THAT goal against Scotland ��



(via @EURO2020)pic.twitter.com/DCzkwdz2Vy“