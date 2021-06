La selección griega no olvidará jamás aquella Eurocopa disputada en Portugal. En un certamen marcado por el famoso “roteiro” y el llamado gol de plata, Grecia conquistó el trofeo más importante de su historia imponiéndose a la anfitriona en la final. El partido inaugural fue un preludio de lo que ocurriría posteriormente. La Portugal de Cristiano Ronaldo caía derrotada ante los griegos y servía como aviso al resto de selecciones de la fortaleza del combinado de Rehhagel. Después de clasificarse como segundos en la fase de grupos, los helenos sorprendieron a Francia en cuartos con un tanto de Charisteas. En semifinales se imponían a la Républica Checa y en la final, Charisteas volvía a convertirse en héroe nacional dando la primera Eurocopa a su país en el Estadio da Luz ante la selección lusa.

