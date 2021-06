El grupo de España parece estar maldito. Eslovaquia se convierte en el tercer país del Grupo E de la Eurocopa que sufre las consecuencias del COVID. Tras los positivos de Busquets. y los dos de Suecia, el entrenador eslovaco ha anunciado los positivos de un jugador y de un miembro el cuerpo técnico en la rueda de prensa previa al partido que disputarán en San Petersburgo contra Suecia el viernes a las 15:00.

El jugador que ha dado positivo no disputó ningún minuto frente a Polonia

Denis Vavro, futbolista que este año ha estado cedido en el Huesca, es el jugador que ha dado positivo en la PCR previa al partido frente a Suecia. El entrenador ha confirmado que se queda fuera de lo que queda de Eurocopa ya que puede llamar a un jugador para sustituirle. Vavro se encuentra asintomático y ya está aislado.

No es el mismo caso que el de Busquets, ya que al estar los 90 minutos en el banquillo, los polacos no son considerados contacto estrecho, por lo que el Polonia-España no corre ningún peligro.