El exjugador del Athletic Club y de la Selección Española de fútbol, Manu Sarabia, ha analizado el papel que puede jugar España en la Eurocopa 2021 que comienza este viernes en Milán y en la que La Roja debuta el lunes 14 ante Suecia en La Cartuja de Sevilla. El protagonista de aquel subcampeonato en Francia 1984 cree que el equipo de Luis Enrique "sabe a lo que juega como colectivo además de contar con individualidades que le dan opciones de pelear por todo".

"España tiene una idea muy clara en cómo jugar como ha demostrado a lo largo de su trayectoria como entrenador que siempre exige una gran preparación física aparte de la la calidad que hay en el equipo; veo además variedad para introducir distintas opciones en función de lo que interese por el rival, con futbolistas muy versátiles e individualidades para ganar un partido o no perderlo, que también es importante", profundizó.

“Luis Enrique valora mucho el estado de forma actual del futbolista“

"Se podrá estar más o menos de acuerdo con la lista del seleccionador, pero tengo una confianza ciega en todos los elegidos; es una lista fruto muy concienzuda por parte de Luis que se fija mucho en el momento del futbolista y su estado de forma en el momento de afrontar las competiciones", ha explicado.

El talento zurdo que triunfó en los años ochenta en San Mamés no tiene dudas con respecto al rendimiento del elegido para defender la portería: "No me preocupa en exceso, ya sea Unai Simón o el resto de candidatos, ya que todos ellos atesoran una gran calidad, algo que también ocurre en el resto de posiciones", ha querido incidir.