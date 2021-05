En el verano de 2019 el Atlético de Madrid se hizo con Marcos Llorente por 40 millones de euros. Un año después, Luis Suárez recaló en el conjunto rojiblanco por 6 millones en variables y con el Barça pagándole la mitad de la ficha.

Dos auténticos regalos que Madrid y Barcelona hicieron a un rival directo como el Atlético y que han resultado determinantes a la hora de que el conjunto rojiblanco haya levantado la 11ª Liga de su historia.

Carácter, verticalidad, intensidad, competitividad máxima y, sobre todo, trabajo duro, son algunas de las características que ambos jugadores han mostrado a las órdenes de Simeone. Unas cualidades que les han llevado a acariciar las mieles del éxito con el equipo colchonero, siendo ambos, además, los máximos goleadores del Atlético en esta temporada. Solo en Liga, entre Suárez y Llorente han sumado 33 goles de los 67 logrados por el equipo.

En definitiva, unos goles decisivos y fundamentales para esta liga rojiblanca y con la que Suárez ha demostrado, a sus 34 años, dos cosas. La Primera que el Barça se equivocó al despreciarle dejando ver que ya no podía competir a alto nivel. De hecho, él solo ha sumado los mismos goles que Griezmann (13), Dembéle (6) y Braithwaite (2) juntos. La segunda, que Simeone acertó de pleno cuando apostó por él como el ‘killer’ que necesitaba el Atlético.

Aunque estos tantos no han sido los únicos fundamentales. De las 21 dianas logradas, 11 han resultado determinantes para que el Atlético sumara 23 puntos en esta liga . Además de los goles ante Valladolid y Osasuna, los tantos del ‘Pistolero’ fueron fundamentales ante Alavés, ya que logró el gol del triunfo por 1-0 en el Metropolitano y los dos tantos de la victoria por 1-2 en Mendizorroza .

En el caso de Suárez su salida del club azulgrana estuvo marcada por la polémica. El uruguayo quería seguir en el Barça, pero Koeman no contaba con él. Desde el club culé se le señaló entonces como un jugador casi acabado , con problemas de lesiones y hasta como una mala influencia para Messi. Fue un fin de ciclo nada memorable para un jugador que es el tercer máximo anotador de la historia blaugrana.

Suárez no estaba en su fin de ciclo

Marcos Llorente, de no contar para Zidane a imprescindible de Simeone

El caso de Marcos Llorente es otro regalo para el equipo rojiblanco. Un canterano del Real Madrid que no entraba en los planes de Zidane y recaló en el rival de la capital por solo 40 millones de euros.

Llegó como pivote defensivo para suplir la marcha de Rodrigo Hernández, pero sus inicios en el Atlético no fueron fáciles. Simeone no terminaba de verlo ahí y no contaba con él todo lo que el jugador deseaba. Sin embargo, Llorente supo aguantar y demostrar al Cholo que merecía una oportunidad gracias a su esfuerzo, trabajo y constancia. Y así fue.

Tras su explosión como delantero en Anfield, Simeone le ha convertido un fijo en su once, sobre todo por su versatilidad sobre el campo. Lo habitual es que el Cholo apueste por él como interior derecho o segundo punta, pero Llorente ha demostrado que es un jugador todocampista, llegando a tener que jugar hasta de carrilero para cubrir ausencias cuando su equipo lo necesitaba.

Llorente y Suárez celebran un gol ante el Athletic. Getty

Esta versatilidad se ha visto reflejada en su peso en el equipo ya que el pasado año disputó un total de 29 partidos, en lo que fue titular en 16. Este año, en cambio, ha sido alineado de inicio en 33 ocasiones del total de 37 encuentros disputados.

Un peso y una jerarquía en el campo que también se han reflejado en sus números. El año pasado logró tres tantos en Liga. Ahora, Llorente ha sido el segundo máximo goleador del equipo con 12 tantos, pero es que además ha dado 11 asistencias, solo en Liga.

Además, al igual que Luis Suárez, ha sumado puntos importantísimos para el equipo que le han permitido cantar el alirón. Suyo fue el 0-1 ante el Elche con el que el Atleti sumó los tres puntos en el Martínez Valero. Y también contribuyó con otro punto más cuando logró empatar 1-1 ante el Levante en el Ciutat de Valencia.

Las mejores imágenes del título de Liga del Atlético en Valladolid 8 Fotos 1 / 8 Compartir Facebook Twitter WhatsApp Simeone consuela a Kiko Olivas en el césped de Zorrilla 22.05.2021 El entrenador del Atlético de Madrid, Diego Pablo Simeone, consuela al jugador del Valladolid Kiko Olivas tras confimarse el descenso de los pucelanos.

Compartir Facebook Twitter WhatsApp Los jugadores del Atlético de Madrid celebran la victoria en casa del real Valladolid, que les ha dado su Liga número 11. 22.05.2021 Los jugadores del Atlético de Madrid celebran la victoria en casa del real Valladolid, que les ha dado su Liga número 11.













Pero hay más. Anotó ante Athletic, Granada y Alavés, en partidos que se ganaron por la mínima (1-2) y en los encuentros ganados por 2-0 ante Real Sociedad, el Valladolid o el Betis. Asimismo, contribuyó en las goleadas frente a Granada (6-1), Cádiz (4-0) y Eibar, por partida doble (5-0).

Pero Llorente también ha sido determinante con sus asistencias. Algunas de ellas, imprescindibles para sumar como en los dos pases de gol en el duelo ante el Huesca (2-0). También en la asistencia a Suárez en el derbi (1-1), o en el pase que dio a Correa ante el Granada, donde también marcó.

Además asistió a Correa ante el Valencia o a Saúl frente a un rival como el Sevilla. En definitiva, una contribución muy importante para llevar a su equipo a lo más alto y que le ha servido también para ganarse un sitio en la selección, con la que debutó en noviembre de 2020.