Perfumerías Avenida sueña con su segunda Euroliga en Estambul

Y para experiencia la del director de orquesta, Roberto Íñiguez que el martes por la tarde recibió la noticia del premio que le otorga la FIBA como el mejor entrenador de la temporada 2021. También, la ala-pivot norteamericana Katie Lou Samuelson ha sido incluída en el quinteto titular de la Euroliga.

En esta edición volveremos a ver a tres entrenadores espeañoles, de los cuatro que compiten, en los banquillos. Roberto Íñiguez en Avenida, Miguel Martínez Méndez y su ayudante Nacho Martínez, en el UMMC Ekaterimburgo de Alba Torrens, y a Víctor Lapeña y Nacho García al frente del todopoderoso Fenerbahçe turco.

“Perfect record ✅

Final Four ✅



Congratulations to the #EuroLeagueWomen Coach of the Year, @Robertoih5! �� pic.twitter.com/aZohIA2ktL“