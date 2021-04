Los Juegos Olímpicos siempre han sido el gran reto de la generación de oro del baloncesto español. Dos platas y un bronce la contemplan. Tokio 2020 abrochará la historia de un grupo inigualable que llegará a la capital nipona con el desafío extra de afrontar la exigente cita olímpica con un equipo bien entrado en la treintena. Para ello, Sergio Scariolo contará con la incorporación de Lorena Torres, especialista en rendimiento que aterriza directamente desde la NBA.

"Trabajar en mi deporte, para mi país, en año olímpico, es un reto con un equipo de super éxito en el que voy a aprender mucho", avanza Torres a RTVE desde Filadelfia, donde hasta ahora trabajaba en los Sixers como directora del departamento de Rendimiento. Fue su segundo equipo en la NBA, ya que previamente trabajó cuatro años para los San Antonio Spurs como coordinadora del departamento de Ciencias del Deporte.

Cinco años de experiencia al máximo nivel en la liga estadounidense, sumados a su etapa previa en el FC Barcelona y en el CAR de San Cugat hacen de Torres un fichaje puntero para la selección española masculina, el primer objetivo de un proceso imparable para aplicar las ciencias del deporte en todos los estamentos de la Federación Española de Baloncesto (FEB).

"La Federación apuesta por cuidar lo mejor posible a sus jugadores y creo que lo que puedo aportar es saber cuál es la última tecnología, la mejor, la más eficiente, la más válida... que el jugador pueda estar cómodo con esa tecnología y que aporte datos que al entrenador y al 'staff' le puedan servir. Espero poder aportar a la selección ese bagaje de tecnología, ciencia y análisis de datos", explica.

Individualizar al máximo el trabajo será el objetivo de Torres para sacar el máximo partido a cada jugador de la selección española y buscar "ese famoso 1% de rendimiento que puede marcar la diferencia": "Cuando conozcamos el 'rooster' sabremos quién necesita mantenerse o quién necesita recuperar porque ha terminado más tarde la temporada, quién lleva semanas sin haber competido... y estar preparados para que durante la competición se pueda dar lo que cada jugador necesita".

De cara a los Juegos, Torres apunta a la importancia del COVID, "el reto de este año". "Nosotros ya sabemos lo que tenemos que hacer para que se pongan en forma o recuperen, lo que es nuevo para un departamento de desarrollo es como afrontamos horarios, que no haya mucha gente en el mismo sitio, que todo esté limpio en el mismo momento... va a ser parecido a la burbuja de los playoffs de la NBA".

"Lo que está haciendo Pau Gasol es brutal"

Una de los grandes enigmas de la selección será saber cómo va a llegar Pau Gasol a Tokio. Torres, que trabajó con el de Sant Boi en San Antonio, confía en el internacional español y recuerda cómo fue recuperar a Tony Parker de una lesión de larga duración (rotura del ligamento del cuádriceps): "Tony tenía 35 años cuando se lesionó, estuvo un año parado y volvió a jugar al máximo nivel. Cuando tú entrenas con jugadores de este nivel, como Tony Parker o Pau Gasol, ves que su fuerza mental es brutal y con eso tiran para toda la parte física", destaca.

"Lo que está haciendo Pau es brutal, porque demuestra su fuerza mental. Tiene un objetivo, tiene un reto y demuestra que estos deportistas tienen una fuerza mental espectacular", asegura Torres, que valora positivamente la "forma de trabajar" del de Sant Boi.

“Tenemos un equipazo con muchísima experiencia“

En este sentido, la ibicenca no cree que tener un equipo con una media de edad alta sea un inconveniente para España. "Tenemos un equipazo de jugadores con muchísima experiencia, y lo bonito del baloncesto es jugar al baloncesto, por lo que tú puedes cubrir esa carencia física, que habría que ver si la tienen o no simplemente por la edad, con entender el juego, la parte táctica", desarrolla, poniendo el ejemplo de San Antonio Spurs, "que ha ganado anillos con equipos no precisamente jóvenes".

Por otro lado, Torres apunta a que su figura no existe en otras grandes potencias, como Francia, Australia o la propia Estados Unidos.