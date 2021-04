El plan de Luis Enrique: las claves del España - F. F. de Kosovo

En un equipo de fútbol juegan todos. Los titulares y los suplentes son piezas fundamentales de los esquemas de los entrenadores y cada uno de ellos juega un papel fundamental. Esta es la filosofía que Luis Enrique ha defendido estos días, cuando fue criticado sobre sus rotaciones en el once incial. El experimento le ha acabado funcionando.

La continuidad, sin embargo, no fue para Sergio Ramos . El capitán fue titular en el tropiezo ante Grecia, pero fue sustituido recién entrada la segunda parte. Ramos se perdió la agónica victoria ante Georgia y jugó los minutos residuales de la goleada ante la Federación de Fútbol de Kosovo.

Pedri, el debut soñado

Tres de los cuatro jugadores que podían debutar con la selección han jugado sus primeros minutos (Pedri, Pedro Porro y Bryan Gil). Sólo el portero Robert Sánchez se ha quedado sin jugar.

El jugador que más se aferró al once de Luis Enrique fue Pedri. Pese a que el debut del canario no fue el soñado, tras tropezar ante Grecia con un empate, el futbolista encontró su hueco en el once inicial. Jugó los noventa minutos ante Georgia y repitió titularidad ante la Federación de Fútbol de Kosov, dando su primera asistencia en el segundo gol del encuentro, el de Ferrán Torres.