El 4 de octubre de 2018 patronal y sindicatos del fútbol se reunieron por primera vez para intentar sacar adelante el primer convenio del fútbol femenino en nuestro país. Un marco de regulación que todos calificaban como histórico y necesario para que las futbolistas pudieran avanzar hacia su profesionalización.

Más de un año después, y tras 17 reuniones infructuosas, el encuentro de este martes se presenta crucial ya que los sindicatos no descartan plantear ir a la huelga si no se desbloquean las negociaciones.

El principal punto de conflicto es la parcialidad. Mientras que la Asociación de Clubes de Fútbol Femenino (ACFF) no sube del 50%, los sindicatos AFE, Futbolistas ON y UGT aseguran que no aceptarán menos del 75%.

“Si no podemos avanzar, habría que convocar una huelga inminente“

“El tema es que la Asociación de Clubes ha propuesto un salario de 16.000 euros brutos por año, pero con una parcialidad del 50%. Esto quiere decir que, en realidad, la gran parte de las futbolistas cobraría 8.000 euros brutos anuales, porque la mayoría tienen contratos de 20 horas y eso no lo podemos aceptar”, asegura Tamara Ramos, gerente de Futbolistas ON.

“A las futbolistas en sus contratos solo les están contado las horas de entrenamientos y los partidos. No les contabilizan ni desplazamientos, ni rehabilitación, ni todo el tiempo que están dedicando en realidad al fútbol y esto es inadmisible porque el objetivo del convenio es que le dé estabilidad. Así que si no podemos avanzar, habría que convocar una huelga inminente”, añade Ramos.

En la misma línea, Chema García, representante de UGT en la mesa de negociación, asegura que firmar un convenio “con un 50% de parcialidad se hace muy cuesta arriba” y por eso “si la patronal se mantiene en esa postura tendremos que tomar medidas de presión para que eso cambie”.

“Una huelga para esta próxima jornada sería prematuro, por el tema de cumplir con los plazos legales, así que como pronto sería para el fin de semana del 26 y 27 de octubre, pero es una opción que debemos poner sobre la mesa”, agrega.