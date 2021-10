El soberbio partido de Leo Messi ha decantado un Clásico que era decisivo para saber el recorrido que le quedaba a la presente liga y el Barcelona ha logrado su propósito de sumar una victoria ante el Real Madrid que le mete de lleno en la pelea (2-3). Un choque de este tipo no suele defraudar y el Bernabéu ha asistido a un espectáculo en el que ha habido de todo. Polémica, goles y, sobre todo, fútbol de muchos quilates. [Así te hemos contado el Real Madrid 2-3 FC Barcelona]

Los 'merengues' se pusieron por delante con un gol de Casemiro en una jugada enrevesada. Antes del descanso se encargó Messi de devolver la tablas y Rakitic dio la vuelta al marcador con un golazo desde fuera del área.

La expulsión de Ramos con el Madrid por detrás en el marcador parecía sentenciar los tres puntos, pero fue entonces cuando los de Zidane comenzaron a tener sus mejores momentos, hasta que llegó el empate de James en el 85.

En pleno arreón madridista por sumar la victoria, Sergi Roberto montó una contra que resultó letal para los intereses locales con la segunda diana de la 'Pulga', tercera del choque, que supuso la victoria culé.

El partido no estuvo exento de polémica. Hubo un posible penalti a Cristiano, una segunda amarilla perdonada a Casmeiro y una roja directa a Ramos por una entrada a destiempo y con los dos pies por delante a Messi, que hizo un partido soberbio.

Esta victoria le sirve al Barcelona para hacer borrón y cuenta nueva tras su eliminación en Champions ante la Juevntus y se ponen líderes, con los mismos puntos que el Real Madrid, que aún tiene pendiente por disputar el partido aplazado ante el Celta.

Los jugadores del Barça reclamaron un posible fuera de juego, pero en la repetición se pudo apreciar como el central blanco partió en posición correcta al centro de Marcelo. El que se encontraba en posición antirreglamentaria era Ronaldo, pero el luso no influyó en la acción.

Antes del descanso, Hernández Hernández volvió a convertirse en protagonista involuntario al no sacarle la segunda amarilla a Casemiro por otra entrada fea sobre Leo Messi.

Las cosas no solo empeoraron para los merengues con el empate , sino que vieron como Bale se quedaba tumbado en el suelo con molestias en su pierna derecha. El galés se volvió a lesionar y tuvo que ser sustituido por Asensio, la ‘perla’ madridista.

Los azulgrana no se pusieron nerviosos y cuatro minutos después llegó el empate por medio de Messi. El argentino recogió dentro del área una triangulación marca de la casa y tras desbordar a Carvajal se encargó de batir a Navas con una precisión de cirujano, (1-1, minuto 32).

Minutos de locura que decide Messi

El Barcelona había dado la vuelta al marcador y se posicionaba con muchos enteros para sumar los tres puntos, sobre todo, cuando Ramos vio la roja tres minutos después del tanto por una fea entrada sobre Messi. Si bien no llegó a impactar de lleno con el argentino, la entrada con los dos pies por delante fue merecedora de la expulsión directa.

Con solo 15 minutos por delante y con un hombre menos, el Madrid tenía las de perder, pero para sorpresa del Bernabéu fue cuando tuvo sus mejores minutos de la noche. La entrada en el campo de James por Benzema le dio otro aire al equipo, además de la profundidad que le aportó Asensio.

Roja a Ramos REUTERS

El colombiano sería determinante. A falta de cinco para la conclusión se encargó de batir a Ter Stegen con un remate de primeras en el primer palo, tras un centro colosal de Marcelo desde la izquierda, (2-2, minuto 85).

El público enloquecía en las gradas y apoyaban a su equipo en la búsqueda de un nuevo gol que les diese una victoria 'in extremis', pero las épicas no siempre salen y en esta ocasión los 90 minutos de locos cayeron del lado azulgrana en una contra de fe conducida por Sergi Roberto, el hombre de los momentos importantes esta temporada.

El canterano robó un balón en su área y no dudo en salir en tromba en búsqueda del área rival que terminó con un balón de Jordi Alba para la entrada desde atrás de Messi, que no perdonó a Keylor Navas, (2-3, minuto 92). El delantero argentino se quitó la camiseta para mostrársela al público, acción que le costó la amarilla, aunque no pareció importarle mucho.

Esta victoria sitúa al Barcelona como nuevo líder de la liga, empatado a puntos con el Real Madrid, con un partido pendiente ante el Celta. Quedan cinco jornadas de infarto, seis en caso de los blancos, a una Liga que respira vitalidad.

Las mejores imágenes del clásico El Real Madrid - FC Barcelona, en imágenes
Tifo 23.04.2017 La grada de animación del Madrid ha recibido al equipo con un gran mosaico.

Clásicos 23.04.2017 Ronaldo Nazario y Luis Figo, exjugadores de Madrid y Barça, se saludan en el palco del Bernabéu.