El entrenador del FC Barcelona, Luis Enrique Martínez, ha contenido la emoción y la alegría horas después de proclamarse campeón del título de Liga en el Vicente Calderón con un gol de Leo Messi y ha mostrado su "total satisfacción" por sumar este trofeo a la vitrina del conjunto blaugrana ya que lo considera como un premio "a la regularidad" en un torneo en el que compite contra el Real Madrid.



"Hace diez meses inicié esta andadura. Hicimos muchos cambios en el staff, tras una época que el club no sumó ningún título. Hemos intentado hacerlo lo mejor posible. Es una satisfacción muy grande conquistar el trofeo de la regularidad. El Real Madrid ha estado a un gran nivel", resumió sobre la andadura de su equipo en la Liga durante la presente temporada.



El asturiano, que permaneció al margen de la celebración de los jugadores sobre el terreno de juego, confirmó que se reunió con sus más allegados y cercanos a la zona técnica. "Lo he celebrado con los que estábamos cerca del vestuario en el campo y luego en el vestuario. Me gusta celebrarlo en la intimidad", aclaró.



Sobre la victoria, desveló que estaba "contento" con el esfuerzo con el que se han entregado sus jugadores para cantar el alirón. "Es el esfuerzo de hace muchos meses. Me ha gustado cómo hemos jugado, en un campo casi infranqueable. Nos hemos hecho merecedores de la victoria con nuestras armas. Y me acuerdo de todos, sin excepción, de los que hemos formado parte desde el principio de temporada y también de la afición. Ahora toca disfrutar", valoró tras el 0-1 con gol de Leo Messi.

"Nos quedan dos finales" Además, evitó hacer juicios que definan con adjetivos su temporada y aplaza la valoración hasta el final de temporada. "Nos quedan dos finales, tres partidos, y habrá que intentar ganar los títulos. Si luego aparece un ciclo es que los jugadores han dado el nivel", especificó.



Por otra parte, bromeó con las críticas recibidas durante las Navidades y dio a entender que su trabajo implica también eso. "No hay ninguna posibilidad de que un entrenador de un equipo grande no reciba críticas. Es algo que ya sabía. Pero para nada estoy preocupado, es trabajo", señaló.



"Estoy satisfecho de todo lo que significa. Vas buscando objetivos y retos a conseguir. Ha habido momentos en que nos ha costado, pero como a todo equipo. Hemos encajado 19 goles y hemos marcado muchos. Es una temporada satisfactoria y fantástica", añadió.



Por último, evitó pronunciarse sobre si seguirá en el banquillo blaugrana la próxima temporada y confirmó que descansarán un par de días para afrontar la recta final. "Podemos celebrarlo y vamos a descansar un par de días para que los jugadores disfruten con su familia y sus amigos. La Copa es muy especial, contra un Athletic, y en un escenario como el Camp Nou. Será un reto más que interesante para nosotros", concluyó.