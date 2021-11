Florentino Pérez, presidente del Real Madrid, confirmó que el club blanco ha llegado a un acuerdo con el Málaga y con su jugador Francisco Alarcón 'Isco' para incorporarle al equipo que entrena Carlo Ancelotti.

"Tenemos un acuerdo con el club y tenemos un acuerdo con el jugador", declaró el máximo dirigente madridista en el programa Radiogaceta de los Deportes de Radio Nacional de España.

"Para que Isco esté fichado tiene que pasar el reconocimiento médico. Esto será en los próximos días", señaló Florentino Pérez, y dijo que "es probable que se le presente la semana que viene".

Sobre el fichaje de Ancelotti, resaltó: "Decidimos entre todos los que opinamos, el cuerpo técnico, yo también, con Zidane y con las personas que están alrededor del Madrid, que la persona adecuada en este momento era Carlo Ancelotti".

El presidente del Real Madrid también habló de Iker Casillas y de unas declaraciones del guardameta, que ha afirmado haber recuperado la felicidad tras volver a jugar como titular en la selección española.

"A Iker no le ha faltado cariño por mi parte. Entiendo que lo ha pasado muy mal porque no ha sido fácil para él, pero no ha sido una cuestión de falta de cariño, que él sabe que lo tiene siempre" aseguró el presidente del club blanco.

Florentino Pérez, asimismo, aseguró que Cristiano Ronaldo "no se va a ir". "Le quedan dos años de contrato. Está cada vez más feliz. Él no tiene ninguna gana de salir del Real Madrid y quiere terminar aquí. Quiere pasar a la historia como algo muy importante en el Real Madrid", dijo.

Sobre el galés Gareth Bale, uno de los jugadores pretendidos por el club blanco, no quiso hablar porque tiene un "gran respeto a su club", el Tottenham, pero sí destacó que "sería fenomenal" que acabara vistiendo la camiseta del Real Madrid.