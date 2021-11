Isco Alarcón, centrocampista del Málaga, ha admitido en la concentración de la selección sub'21 en La Ciudad del Fútbol, las ofertas que ha recibido de Real Madrid y Manchester City, y pide tiempo para decidir dejando claro que lo que quiere "es jugar" y que no quiere equivocarse.



"Mi padre y agente se reunió con el Real Madrid, es verdad que hay interés pero estoy centrado en hacer un buen Europeo con la selección", admitió. "Algo hay con el City y estamos mirando todo bien, valorando. Es una decisión que hay que tomar con calma porque es mi futuro. No hay que precipitarse con una decisión rápida", añadió.



En este momento para Isco "no hay prioridad" y dejó claro que su deseo es jugar, así como el honor que siente por el trato de Manuel Pellegrini que le ha dicho en persona que quiere que vaya con él al Manchester City.



"Hay que valorar las ofertas, pensarlo bien y veré la decisión que tomo para mi futuro. Dudas siempre hay, no quiero equivocarme. Quiero jugar al fútbol, sea donde sea pero jugar, es lo más importante. No quiero equivocarme y estar en el banquillo, pasándolo mal por no jugar. Me gustaría mucho seguir con Pellegrini. Ha sido mi padre futbolístico, me lo ha dado todo y mucha confianza para mostrar mi juego", afirmó.

El centrocampista malagueño admitió que tiene más ofertas además de la del Real Madrid y Manchester City y dijo que es pronto para decidir. "Se presenta un verano movidito".



"Sé que le gusto mucho a Pellegrini porque me lo ha dicho. Es un honor que se fije en mí para un nuevo proyecto suyo. Estoy encantado. Y el Real Madrid es uno de los mejores equipos del mundo. No cierro la puerta a nadie", aseguró.