El todavía entrenador del París Saint-Germain (PSG), el italiano Carlo Ancelotti, confirmó que no ha cambiado de opinión y desea abandonar el club al final de temporada, aunque no confirmó si planea sustituir al portugués José Mourinho en el Real Madrid.

Este último ha vuelto a imponer la "ley del silencio" y no ha habido comparecencia previa al partido de la 37ª jornada de la Liga española, contra la Real Sociedad. Ni Mourinho ni su segundo, Aitor Karanka.

"En general, cuando dejas a las personas con las que trabajas, es normal tener un poco de tristeza. Después, París será un bonito recuerdo, la vida continúa. Debo pensar en mi futuro", dijo el exentrenador del AC Milán y del Chelsea en la rueda de prensa anterior al último partido de la temporada contra el Lorient, intrascendente para el PSG, que ya es campeón.

El técnico evitó hablar de los rumores que le sitúan en el banquillo del Real Madrid, pero insistió en que no ha cambiado de opinión desde que anunció que deseaba abandonar el PSG, con el que todavía tiene una temporada más de contrato.

"No he cambiado de opinión. Las cosas están como la semana pasada. Aún hay que discutir con el club para encontrar una buena solución para todo el mundo. Pero no es fácil". Ancelotti, que ya se reunió con la directiva del PSG la semana pasada, volverá a hacerlo la próxima, dijo.

"Si no encontramos una solución, tendré que respetar mi contrato. Quizá sea el próximo entrenador del PSG", añadió el italiano, que aseguró que el motivo por el que quiere dejar la capital francesa "es personal".

"Es mi decisión personal. Ni siquiera se lo he dicho a los jugadores. Pero las relaciones siguen siendo buenas con todo el mundo, con los jugadores, el club y los aficionados", concluyó.