El fichaje de Pep Guardiola por el Bayern de Múnich es la gran noticia del mercado de fichajes. El acuerdo lo ha confirmado este miércoles en su página web el Bayern, por lo que Guardiola será el nuevo entrenador del equipo bávaro a partir del próximo mes de julio y hasta 2016.

A pesar de sus recientes declaraciones, en el sentido de que le gustaría entrenar en Inglaterra, Pep Guardiola se ha dejado seducir por la Bundesliga. El técnico habría elegido el club alemán por su seriedad y organización.

Las negociaciones entre el Bayern de Múnich y Pep Guardiola, con mayor o menos profundidad, se iniciaron ya hace tiempo y han concluido con éxito. "Pep Guardiola es uno de los entrenadores más exitosos en el mundo, y estamos seguros de que dará mucho brillo no solo al Bayern, sino también al fútbol alemán", dice Karl-Heinz Rummenigge, director ejecutivo del Bayern.



Firmó antes de Navidad

El contrato con el Bayern de Múnich se firmó antes de Navidad, "sobre el día 20 de diciembre", aseguró a EFE Radio Josep Maria Orobitg, el representante de Guardiola. Orobitg afirmó que su representado eligió al Bayern "porque de todos los equipos de los que ha tenido ofertas era el mejor".

“No es el equipo que más dinero ofrecía“

"Le hemos ido pasando ofertas. Este (Bayern) no es el equipo que más dinero ofrecía. Lo ha elegido por su organización, por las posibilidades que él ve y por sus futbolistas", analizó el apoderado del entrenador catalán.

Según Orobitg, clubes como el Roma o el Milan contactaron con Guardiola para tratar la posibilidad de contratarlo. "Ha habido contactos de clubes casi hechos, y otros que se han aparcado hasta que se ha tomado una decisión", añadió.

"Ha salido por todos lados que ha habido ofertas, reuniones verdaderas, reuniones falsas, viajes que no han existido... Se ha escrito mucho sobre este tema", comentó sobre las conjeturas acerca del futuro profesional de Guardiola y su regreso a los banquillos.

“Está todo firmado hace tiempo“

El representante de uno de los mejores entrenadores de la última década reiteró a EFE que "está todo firmado hace tiempo". "Yo no sabía que se iba a anunciar esta tarde. De hecho, me han informado a las 12.00 y me han dicho que solo hablemos de lo que sale en el comunicado", precisó.