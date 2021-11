Luis García Plaza, nuevo entrenador del Getafe, ha destacado durante su presentación oficial como técnico del conjunto madrileño que espera crecer junto a la escuadra "azulona", donde espera estar más de los tres años que ha firmado con el presidente Ángel Torres.

"Espero que sean tres años. Si el club y yo crecemos todos juntos. Si se me va la olla algún día, espero que alguien me baje de ahí, como yo haré si veo a alguien de mi alrededor al que se le va la olla", dijo en referencia a unas palabras de Ángel Torres, en las que afirmó que a todos los entrenadores "se les va la olla" a los dos años de estar en un club.

Luis García, acompañado del director deportivo Toni Muñoz, prometió "mucho trabajo" para intentar que el Getafe "esté lo más arriba posible", aunque destacó que los objetivos de la temporada los marcará "el terreno de juego".

Tratar bien el balón

Asimismo, no quiso hablar de posibles fichajes o bajas, porque todavía no ha tenido tiempo de hablar a fondo con los responsables del club, algo que hará en los próximos días. De momento, quiere visitar las instalaciones, conocer a los jugadores a fondo y ver a los que vayan llegando.

Respecto al estilo de juego que impondrá en el Getafe, afirmó que en líneas generales, consistirá en tratar "bien el balón" cuando lo tengan los jugadores y en disputarlo a fondo cuando no estén en posesión de él.

“Quiero un equipo muy competitivo“

"Nos gusta ganar, como a cualquier entrenador. Después hay que elegir un camino para hacerlo. No es fácil de plasmar, pero quiero un equipo muy competitivo. Hay que darse cuenta desde el primer minuto hasta el último. Vamos a intentar hacer un camino que es tratar bien la pelota cuando la tengamos y robarla cuando no la tengamos. Ese hambre que tengo yo, que lo tengan todos. Es mi principal objetivo y a partir de ahí, ganar", apuntó.

"Mi meta es cumplir mi contrato y los objetivos. Si hacemos eso, la afición va a estar a gusto y encantada. Cuando termine la plantilla, conocerla a fondo. Conozco a todos los jugadores que tengo aquí y espero que me conozcan a mí. Como jugador no me parezco a ninguno de los cuatro entrenadores que hubo aquí. Me gustaría parecerme a mí. Espero que cuando pase un tiempo, me valoréis como a Luis García", concluyó.