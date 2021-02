Hace unos días les contamos que Alemania va a ganar a Argentina en los cuartos de final el próximo día 3 de julio. Así lo pronosticó el pasado 29 de junio el pulpo 'Paul', un pequeño de dos años que ha acertado las victorias germanas ante Ghana, Australia e Inglaterra; y, también, la derrota del combinado de Joachim Löw frente a Serbia.

Pues bien. Argentina contraataca. Y, a falta de un animal, han sacado a dos: el perro 'Clarito' y el 'tortugo Jorge'. Los dos animales, oriundos del país sudamericano, han sido sometidos a pruebas similares a las del cefalópodo germano y... ¡dan la victoria a su país, Argentina!

A 'Clarito' le dieron a elegir entre dos platos de comida: uno con la bandera de Alemania y el otro con la bicolor. Y el perro de Rosario eligió el cuenco de su querida selección albiceleste.

Guerra entre tortuga y pulpo

Pero este gracioso y entrañable can no está solo. También el 'tortugo Jorge' ha vaticinado que ganará Argentina. La prueba que lo corrobora, en este caso, es idéntica a la de 'Paul'. Y Jorge lo tiene claro: tocó con su aleta la bandera de la selección que dirige Diego Armando Maradona.

La estrella del acuario de Mendoza, de 100 kilos de peso y 70 años de edad, ha desmentido de esta forma las predicciones del pulpo teutón. Y claro, ya tiene cientos de seguidores en la red social 'Facebook'. Muchos de ellos ya han prometido que le agasajarán con camarones y langostinos, su comida preferida, si Argentina elimina a Alemania este sábado.

Yo que quieren que les diga. Me fio más del pulpo 'Paul'. Y no porque no crea en los animales adivinos de Argentina: es que el alemán ya lleva una trayectoria de aciertos importantes. Y 'Clarito' y 'Jorge', que sepamos, sólo han hecho sus apuestas para este partido de cuartos.

Eso sí, informados quedan de la batalla de pronósticos entre las mascotas de Alemania y Argentina.