Jose Mourinho es, a falta de la presentación oficial, el nuevo entrenador del Real Madrid para las próximas cuatro temporadas después del acuerdo al que han llegado Inter de Milán y Real Madrid. Florentino Pérez ha tenido que viajar en persona a Milán para entrevistarse con el presidente interista, Massimo Moratti, y resolver la negociación a eso de las cinco de la tarde.



Según aseguran medios italianos como 'La Gazzetta dello Sport' el Real Madrid abonará íntegramente la cláusula de 16 millones de euros del entrenador portugués. El pago se realizaría en varios plazos y podría constar también del traspaso de algún jugador blanco y de la condonación de la deuda que el Inter mantiene por el fichaje de Sneijder. El propio dirigente italiano ya anunciaba por la mañana en un chat con los lectores de 'La Gazzetta dello Sport' que "el Real Madrid o Mourinho tendrían que pagar íntegramente la cláusula del entrenador".



La duración del contrato del entrenador madridista será de cuatro años y el técnico portugués será presentado oficialmente en el palco de honor del Santiago Bernabéu el próximo lunes a las 13:00h.



Florentino había anunciado que si 'Mou' y Moratti no llegaban a un acuerdo, "una tercera persona debería ocuparse de cerrar el fichaje", refiriéndose claramente a él mismo.



Varios medios transalpinos aseguran que el Real Madrid acabará pagando íntegramente los 16 millones de euros estipulados. El desembolso se haría en dos pagos, ocho millones ahora y otros ocho la temporada que viene. Ese segundo pago podría ser canjeable por el traspaso de algún jugador o por la condonación de la deuda que el Inter aún mantiene con los blancos por el fichaje de Sneijder. Otros medios aseguran que serán 10 los millones que se desembolsarán ahora y los seis restantes el verano próximo.



"Los presidentes Massimo Moratti y Florentino Pérez se han reunido esta tarde. A la luz de su óptima y constructiva relación de amistad se ha llegado al acuerdo relativo a la cláusula contractual que liga a Jose Mourinho y al Inter", señala un comunicado difundido por el club italiano.

La partes no han desvelado los nuevos términos que, según la prensa italiana, significarían la rebaja a la mitad, aunque el club interista señala que sí se ha precisado el "tiempo y modo en el que el acuerdo será certificado". Por otra parte, Massimo Moratti aprovechó para dar "las gracias a Florentino Pérez por su disponibilidad para reunirse en Milán y por la cortesía que confirma una vez más la fuerte unión entre los dos clubes".



La libertad de Mourinho ha costado y se ha alargado más de lo esperado en la casa blanca. Las negociaciones entre Jorge Mendes, representante de Mourinho, y los dirigentes italianos durante el jueves no sirvieron para certificar la desvinculación final. La promesa que supuestamente le había hecho Moratti a 'Mou' de liberarle si se conseguía vencer la Champions, no parecía suficiente como así imaginaban tanto Mourinho como Florentino Pérez.



A Moratti le había pesado demasiado el desplante que Mourinho le hizo al que hasta ese momento era su equipo tras la final de la Champions. El luso prefirió quedarse en Madrid la noche del sábado en vez de viajar con el equipo a Milán ese mismo día e incorporarse a las celebraciones al día siguiente.



Se une además el vacío que deja Mourinho en el banquillo de un club hecho por y para él. Las opciones que le quedan al Inter parecen no ser muy claras en estos momentos. Un viejo conocido, Fabio Capello, es el deseado por su similitud en el trabajo al portugués pero su actual puesto de seleccionador inglés imposibilita el fichaje.



El portugués llegó al Inter en junio de 2008 y aún le restaban otros dos años de contrato con la entidad milanesa. Mourinho concluye así dos años de éxitos en el club "neroazzurro", con el que ha ganado, entre otros, una Copa de Italia, dos "scudetto" y una Liga de Campeones, un título que se le resistía al Inter desde hace 45 años.