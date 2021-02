El entrenador del Getafe, José Miguel González, 'Míchel', asegura que el Real Madrid necesita "tranquilidad y normalidad", al tiempo que no ve próximo su posible desembarco en el banquillo blanco porque, según afirma, no cree que nadie piense en él como su próximo entrenador.

Así, cuestionado por si la frase del que se perfila como próximo técnico madridista, el portugués José Mourinho, que aseguró que 'algún día' entrenará al Real Madrid, es aplicable a él, Míchel se muestra mucho más "prudente".

"Yo hasta ahí no llego. Soy más prudente en ese tipo de declaraciones. Yo no lo veo tan claro, tal vez porque mi larga experiencia en el Madrid hace que no lo vea con esas ganas tan tremendas que algunos tienen por llegar al Madrid. Yo he estado en ese club toda mi vida y por eso lo veo con más tranquilidad", considera el técnico 'azulón' en una entrevista a la web de 'Terra'.

Además, el que fuera jugador blanco afirma no sentir "nada" cuando se ve en encuestas relacionadas con el nombre del próximo inquilino del banquillo blanco, porque no cree que eso sea "argumento suficiente para algún día entrenar al Real Madrid". "Tampoco es algo que me ocupe porque ni yo estoy en esa lucha personalmente ni creo que nadie piense en mi como entrenador del Madrid", apunta.

Por ello, Míchel, que asegura que no tiene ninguna cláusula según la cual podría marcharse del Getafe si llega una oferta de un equipo superior, cree que cumplirá su contrato y se considera en este aspecto "como un jugador", que se irá si el presidente decide traspasarle.

Asimismo, hizo su análisis de la cantera blanca, que él dirigió durante parte del mandato de Ramón Calderón. Para el preparador madrileño el éxito depende "del entrenador del primer equipo y no del director de la cantera". "El es quien decide. Quique Sánchez Flores ha apostado por jugadores de la cantera en el Atlético y ahora se descubre su valor cuando el trabajo del director de la cantera, José María Amorrortu, es el mismo que dos años atrás, por poner un ejemplo", explica.