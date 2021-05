El entrenador del Inter de Milán, el portugués José Mourinho, ha asegurado que el "problema" que le lleva a plantearse su futuro más inmediato no es ni el contrato que tiene con el club italiano ni el dinero que gana, sino el país en el que trabaja, Italia, donde no se siente respetado.



Cuatro días antes de jugarse la Liga de Campeones ante el Bayern de Múnich en la capital española, el entrenador del Inter ofreció una rueda de prensa previa a la final, en la que el tema estrella fue el Real Madrid y su posible marcha al club blanco.



En este sentido, Mourinho emplazó a los periodistas que le preguntaron sobre el asunto a obtener una respuesta dos o tres días después de la final de la Liga de Campeones, tiempo que, según dijo, necesita para tomar una decisión.



"No es un problema de contrato o de dinero, y me da, incluso, un poco de vergüenza ganar lo que gano con la crisis que hay. Es un problema de satisfacción personal, de sentirme respetado o no en un país futbolístico en el que he tenido tantos problemas", indicó el entrenador.



"No cambio lo que he dicho hace unos días. No es verdad que sea entrenador del Real. Tras la final quiero dos o tres días para pensar con tranquilidad sobre mi futuro. Obviamente el Inter no puede hacer nada más para hacerme feliz y sentirme importante: los jugadores son fantásticos, hay empatía con los aficionados y todos en el club son fantásticos", agregó.



Con el doblete de Italia -Copa y Liga- en el bolsillo, el técnico del Inter habló además de la final del sábado en el estadio Santiago Bernabéu, en la que se verá las caras con el holandés Louis Van Gaal, técnico del Bayern.



Van Gaal "está preocupado por el árbitro, yo estoy preocupado por el volcán islandés. Me gustaría no tener que ir antes del viernes a Madrid y, sin embargo, tenemos que ir mañana. Ésta es mi única preocupación, del árbitro no me preocupo", comentó Mourinho.



El técnico portugués respondió a las críticas de su colega holandés sobre el juego del Inter afirmando que ningún equipo ha mostrado en la Liga de Campeones esta temporada el juego que, según él, ha ofrecido su equipo.



"En esta Liga de Campeones no recuerdo un partido como el Inter-Barcelona de San Siro. Nadie ha jugado el fútbol que hemos jugado, atacando mucho a los campeones de Europa y ganando la semifinal. Nadie ha atacado como nosotros en Stamford Bridge. Hemos ganado dos partidos como ningún otro", indicó Mourinho.



Para el entrenador del Inter, la final del sábado es el partido "más importante del mundo", más, incluso, que la final del Mundial, ya que, según él, la combinación de jugadores que saldrá al césped del Santiago Bernabéu es mejor que la de las selecciones.