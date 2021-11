Mourinho se ve antes o después en el Real Madrid

El técnico portugués José Mourinho, actual entrenador del Inter de Milán, sigue respondiendo a las continuas preguntas sobre su futuro más inmediato y, aunque niega que tenga actualmente un pie y medio en España, afirma que algún día entrenará al Real Madrid.

En una entrevista que publicará este viernes el semanario italiano "Panorama", de la que se han adelantado algunos extractos, Mourinho explica que, dado que ha entrenado a un equipo grande en Inglaterra, el Chelsea, y a otro en Italia, el Inter, ahora le queda hacer lo propio en España.

"Lo que escriben, es decir, que tengo un pie y medio en España y medio aquí en Milán es falso", afirma el portugués en la entrevista.

Pero ante la pregunta de si, por tanto, no es verdad que vaya a ir al club blanco, Mourinho responde de este modo: "Entrenaré al Real Madrid. He entrenado a un grande en Inglaterra. Entreno a un grande en Italia, y entrenaré a un grande en España".

Por encima de las críticas

El siempre polémico entrenador, quien se ríe de los presidentes de clubes que le comparan con técnicos que no "se han llevado siquiera una Copa de la Toscana o de Reggio Calabria", asegura que él lo ha ganado todo en tres países y que hay una cosa de Italia que no le gusta sobre todas las otras.

"La hipocresía del fútbol. Gente que viene hacia mí, me da una palmadita en la espalda, me sonríe y me dice: 'Eres el mejor, eres un grande, sigue así'. Después, en cuanto pueden, me atacan", comenta Mourinho.

"Me piden, incluso, un autógrafo, una foto con ellos y después cambian de golpe. A mí no me gusta todo esto. Lo hacen, incluso, algunos entrenadores", agrega.