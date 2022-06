Torres niega sus declaraciones sobre Casillas

Fernando Torres desmintió que acusase a Iker Casillas de tener una campaña a su favor por el 'Balón de Oro' y aseguró que el portero es su "compañero y amigo" y que sólo dijo que "todos" merecen "el mismo trato"."Me han sorprendido mucho. No tengo ningún problema con Iker. Es compañero y amigo", aclaró el delantero de la selección y del Liverpool en la zona mixta del Le Coq Arena."La pregunta del periodista es que me parece que se apoye más a unos jugadores que a otros y. Por eso me sorprende todo lo que ha salido porque viene a ensuciar el ambiente de la selección y lo que nos toca es disfrutar de que haya tres candidatos españoles entre los cinco favoritos al Balón de Oro", agregó.Para Fernando Torres, la polémica que se ha montado "no tiene sentido", por eso dijo que deseaba "aclarar las cosas cuanto antes".Sobre el triunfo de España en Estonia (0-3), Torres destacó la madurez de la 'roja' para afrontar todo tipo de partidos. "Hemos demostrado que sabemos afrontar los partidos. Teníamos claro como iba a ser el de Estonia: un encuentro duro. Sabemos que después de ganar la Eurocopa además de respetarnos más nos tratan con más dureza", sentenció.Lo cierto es que el capitán de la selección española fue protagonista en el partido de Tallin por batir dos nuevos récords en su partido 86 como internacional absoluto, al superar, acompañado de Pepe Reina, el récord de imbatibilidad de Andoni Zubizarreta y Paco Buyo, y batir en solitario otro registro de minutos sin encajar un gol.Los porteros que jueguen en la selección española tienen nuevos registros que batir. Casillas, junto a Reina, superó ante Estonia (0-3) , la marca de Zubizarreta y Buyo (691 minutos sin encajar un gol) y lo dejaron, de momento, en 710 minutos -712 si se tienen en cuenta los dos minutos de descuento-.España no encaja un gol desde el pasado 18 de junio, en el tercer partido de la fase de grupos de la Eurocopa 2008, marcado por el griego Charisteas a Reina. En cuartos de final (120 minutos ante Italia), semifinales (Rusia) y la final (Alemania).Más el estreno de Vicente del Bosque en Dinamarca y los tres partidos de clasificación al Mundial 2010 (Bosnia, Armenia y Estonia),Además,. No encaja un gol desde el segundo partido de la Eurocopa , el que le marcó el sueco Zlatan Ibrahimovic, en el minuto 34 del partido. Tras la victoria en Armenia ha dejado el récord en 610 minutos.Otros datos que dejó el partido fue el segundo gol como internacional absoluto de Carles Puyol, el día que jugó su partido 70 y superó a Emilio Butragueño como séptimo jugador con más partidos en la historia de la 'roja'.El gol de penalti dele permite seguir escalando posiciones entre lospara igualar en la sexta posición a Julio Salinas y situarse a un sólo tanto de Alfredo Di Stéfano.Vicente Del Bosque hace historia sumando su cuarto triunfo consecutivo desde que es seleccionador. Un hecho que no ocurría desde 1922, con José María Mateos.y se acerca a los dos años. No cae desde el 15 de noviembre de 2006. Lo hizo en Cádiz ante Rumanía (0-1).