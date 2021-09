El delantero de la selección españolacree que "hay una gran campaña" para que el guardametasea nominado en diciembre próximode la revista 'France Football' "Habría que estar ciego para no ver la gran campaña que hay en favor de Iker. Soy el primero en decir que lo merece más que ningún otro, pero Villa, Xavi y yo mismo también somos candidatos y nadie lo dice" ha afirmado en una entrevista que hoy publica el diario francés 'L'Equipe'. Torres ha reconocido que la victoria en la Eurocopa pasada otorga a los jugadores españoles particulares opciones de alzarse con el galardón.Pero ha aegurado que "" en referencia a Casillas."Según dónde estés estás mejor considerado, no me gusta este tratamiento diferenciado" dijo.El delantero del Liverpol ha asegurado que para él ganar el Balón de Oro seríaTorres considera que desde su llegada a Inglaterra su nivel futbilístico ha aumentado y que con laa puede codearse con los mejores."En Liverpool comencé una segunda vida", ha dicho el delantero, que ha señalado que en elsus hazañas no estaban a la altura de las que hacían rivales de otros equipos grandes de Europa.En cuanto a lasdeel, Torres cree que es posible porque la Eurocopa les hizo "creer"."La ventaja de este equipo es tener a la vez excelentes técnicos y luchadores. Nadie calcula, todo se comparte. Eso nos permite mirar a los ojos a equipos que no lográbamos ganar. No diré que somos los favoritos (en el Mundial) pero estamos deseando de jugar contra Brasil, Argentina, Italia, Francia o Alemania", concluye.