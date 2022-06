La Federación destituye a Pepu y busca un sustituto

La Federación Española de Baloncesto (FEB) ha confirmado el cese de José Vicente 'Pepu' Hernández como seleccionador nacional, tras una breve reunión de cinco minutos con el presidente José Luis Sáez, por lo que el hasta ahora técnico de España no estará al frente del equipo en los Juegos Olímpicos. Sáez ha alegado la "pérdida de confianza" en Pepu. Antes, el ya ex seleccionador ha advertido a la salida de la reunión de que no había motivos para su cese, pero que "a partir de ahora se van a construir".

En la posterior lectura de un comunicado, el presidente de la FEB, José Luis Sáez, ha confirmado "la no continuidad" de Hernández al frente del equipo tras "analizar la situación creada a raíz de las últimas declaraciones públicas" del madrileño.

Sáez ha justifcado su decisión por "el incumplimiento por parte del entrenador de compromisos contractuales", por la "falta de respeto institucional y personal hacia la FEB y varios de sus miembros directivos que supone haber lanzado públicamente, sin fundamento alguno, acusaciones de persecución y maltrato", y, sobre todo, por las "condiciones de trabajo poco propicias creadas por todo lo anterior a menos de dos meses" para la participación en los Juegos.

"Lo cobarde hubiera sido mirar a otro lado"

En una multitudinaria rueda de prensa, el presidente de la Federación se ha defendido por la decisión tomada, achacada a las diferencias personales con el seleccionador.

"¿Piensan que soy imbécil? ¿Creen que ésta es una decisión popular que me gusta tomar? Soy un señor que merece un respeto en su decisión y si la he tomado es porque debo tener importantes motivos. No es una decisión cobarde, lo cobarde hubiera sido mirar a otro lado".

El mandatario ha insistido igualmente en que se han deteriorado, "más si cabe", las "anómalas circunstancias" creadas el pasado día 2 de mayo durante la disputa de la 'Final Four' de la Euroliga, por el "anuncio público y unilateral" de su decisión de renuncia al cargo de seleccionador tras los Juegos Olímpicos.

"Esto ha llevado inevitablemente a la pérdida de la confianza necesaria para mantener la estabilidad de la que la FEB ha tratado siempre de rodear a sus 18 selecciones con sus respectivos equipos de trabajo", ha explicado Sáez.

Incumplimiento del compromiso de exclusividad

Sáez subrayó que "no tiene nada personal" con el ex seleccionador. "Pedimos exclusividad, soy el primer interesado de que la selección vaya en el mejor estado a los Juegos, el que ha quebrado esto no he sido yo. A partir del día 2 de mayo se dio una nueva situación, que no provocamos nosotros. Existen incumplimientos reiterados que la FEB no va a dejar pasar", aseguró, recordando el comunicado de 'Pepu' en el que anunciaba su deseo de dejar la selección.

Por eso, tras esta confirmación, Sáez no ocultó que pidió "exclusividad" al seleccionador. "Tenía contrato y pido exclusividad. En esta última semana ha tenido cuatro compromisos privados de siete días lectivos", desvelaba, al tiempo que apuntaba que su contrato "no era hasta Pekín, porque es indefinido".

El presidente de la FEB explicó que 'Pepu' no debía haber firmado algún compromiso como las charlas ofrecidas a Caixa Geral, ya que es un competidor directo de algunos de sus patrocinadores como Caja Madrid. "El libro que escribió lo prologué yo, pero ahora se presenta con un patrocinador que es contrario a la FEB, además de usar imágenes de la Federación y no pedir nuestro permiso", explicó.

Sobre los roces que han mantenido en estos meses, dijo que él no había "empezado el movimiento de las filtraciones" en la prensa como le han echado en cara. "El día 13 tuvimos una reunión tensa, muy tensa, y decidí tirar para adelante. La primera en la frente, el no ir a la reunión por un patrocinador que es contrario a la casa que te paga al final de mes", destacó por la ausencia del madrileño en la cita de hace más de una semana por dar una conferencia en Sevilla.

Así, Sáez asegura que está tranquilo de cara a lo que ocurra en la cita olímpica, donde España es una de las favoritas a lograr el título. "No me consideraría culpable si no logramos medalla. Me voy a sentir responsable de las decisiones que tome", subrayó.

El nuevo técnico, lo antes posible

Además, el mandatario ha reconocido que aún no hay contactos con ningún entrenador para que se haga cargo del equipo aunque le gustaría poder hacerlo lo antes posible. "Si pudiera comunicarlo esta tarde, mejor. Por eso, intentaremos hacer lo antes posible. Estamos trabajando muy fuerte y será un entrenador con amplia experiencia en España y que nos llevará a un buen resultado en Pekín", ha añadido.

"Después de lo que ha pasado en estos días, en otra empresa no hubiera durado un empleado lo que 'Pepu' ha durado aquí. He querido preservarlo por todos los medios, por eso no he hecho ningún contacto", apuntó.

Con la destitución de 'Pepu', la FEB empieza a trabajar en encontrar a un nuevo técnico que ocupe su puesto, ya que empiezan a sonar nombres como Aíto García Reneses o Sergio Scariolo. "No hay ningún avance porque la notificación del cese fue esta mañana. Hasta que no tuviéramos esto claro, parece que se duda más de mi palabra que la de otros", indicó.

Por otro lado, y en respuesta a una de las preocupaciones del ya destituido seleccionador, Sáez no sabe qué pasará con los ayudantes de 'Pepu', Rafa Vecina y Jota Cuspinera. "Son decisiones que se tomarán ahora, pero no puedo adelantar nada. Estamos trabajando en la configuración para así resolver esta situación", apuntó.

Respecto a los internacionales españoles, Sáez destaca que "son respetuosos con todo". "Los jugadores en la vida me han dicho a quién tengo que poner o quitar. Vienen con agrado a la selección, en estos aspectos sólo puedo hablar maravillas e intento corresponderles. Algunos son despistados, pero leen los periódicos", apuntó en relación a si estaban al corriente de lo que estaba pasando con el seleccionador.