Pepu Hernández:"Me he sentido maltratado y perseguido"

El ex seleccionador español de baloncesto, José Vicente "Pepu" Hernández, ha asegurado en una entrevista en La 2 Noticias que se ha sentido "maltratado" e incluso "perseguido" por la Federación Española de Baloncesto (FEB) desde su anuncio de que abandonaría la selección tras la celebración de los Juegos Olímpicos de Pekín.

Este martes, el presidente de la FEB, José Luis Saéz, anunciaba la destitución de Hernández por falta de confianza. Tras conocer la noticia,el ex seleccionador, en un tono duro, acusaba a Sáez de no creer en los derechos humanos de las personas.

Pepu Hernández ha negado que hubiera incumplido sus compromisos contractuales con la Federación, tal y como ha denunciado el presidente, y ha señalado que su único objetivo actual era la selección de baloncesto. Ha añadido que él quería cerrar un ciclo con la selección en los JJ.OO y que se siente muy querido por la afición.

"No se lo que voy a hacer ahora porque mi único horizonte en este momento eran los Juegos, así que aún no he pensado nada", ha concluido el ex seleccionador nacional, que ha llevado a lo más alto el baloncesto español.