Pepu declara que el presidente de la FEB "no cree en los derechos de las personas"

José Vicente, 'Pepu', Hernández, destituido como seleccionador nacional de baloncesto, cree que el presidente de la Federación Española de Baloncesto (FEB), José Luis Saez, "no cree en los derechos de las personas".

Pepu se ha despachado tras conocer las declaraciones de Sáez en una rueda de prensa en las que ha asegurado que había perdido la confianza en el ex seleccionador.

"Me da la impresión de que -el presidente federativo- no cree en los derechos de las personas. Las personas tienen derechos y en los contratos hay un espíritu y una letra. A veces crees que entiendes el espíritu, pero a veces te tienes que leer la letra", ha afirmado a Efe el técnico que condujo a España a la medalla de oro en el Mundial 2006 y a la de plata en el Europeo 2007.

El técnico ha reconocido que nunca había pensado en una salida tan abrupta de la selección: "No lo podía imaginar, pero ahora me estoy dando cuenta de que a lo mejor es algo sencillo de ver: a este presidente no le caigo bien y tiene que ser algo personal porque no puede ser algo profesional".

"Sinceramente, no creo que haya otros motivos. Han cambiado mucho las cosas, pero no sé en que momento cambian en lo personal. He hecho mención a las continuadas situaciones en las que ha habido filtraciones y ha despotricado. "No creo que tenga que defenderme de nada porque no he cometido ningún error grave", ha argumentado el madrileño.

Hernández ha indicado que "la lista de motivos para dejar el equipo es tan larga que parece muy forzada y completamente artificial".

"Estoy triste porque, sinceramente, pensaba que podía hacer mi trabajo y cumplir mi compromiso con la selección", ha confesado Hernández, que no espera consecuencias negativas para él en lo profesional puesto que ha desarrollado su trabajo "lo mejor posible".

"En el sentido profesional espero que no -tenga repercusiones- porque lo he hecho lo mejor que he podido. Está llegando el momento de defender la figura del entrenador y pienso que tiene poca defensa en la Federación, así que también tengo esa necesidad", añade.

El ex seleccionador deja el equipo nacional dolido por "no poder cumplir un compromiso con la selección nacional, con el equipo técnico y con los jugadores, con los que ha habido tan buenos momentos que, además, ahora podían repetirse en Pekín".

Pepu todavía mantiene en suspenso el futuro laboral porque "el horizonte eran los Juegos y la preparación del equipo", si bien ha tendido una mano "para colaborar en lo que sea necesario con el nuevo entrenador si puedo ayudar, algo que ya sabe el director deportivo de la FEB -Angel Palmi, a quien se lo comunicó personalmente nada más dejar el cargo-", que ni él ni su equipo han parado de trabajar "ni un solo día, ni un solo minuto, y no sólo viendo partidos".

Con anterioridad, comentó tras su breve charla con Sáez, que le habían despedido "sin motivos ni razones, pero a partir de ahora se van a construir motivos y razones" y solicitó "tranquilidad" para quien le sustituya. El ya ex seleccionador nacional añadió que confiaba en "que no esté en juego el éxito de Pekín" y confesó que se sentía "muy triste" por no continuar y que creía que no se habían hecho bien las cosas.