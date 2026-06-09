La visita del papa a Barcelona, en directe avui: Lleó XIV inicia una visita frenètica de dos dies després de passar per Madrid
- El pontífex aterra a Barcelona a les 12.25 hores després d'una trobada amb voluntaris de la capital espanyola
- Prevost farà una visita frenètica de dos dies, amb una agenda farcida d'activitats i un dispositiu reforçat de seguretat
Tot a punt per a la visita del papa Lleó XIV a Catalunya. És previst que el pontífex surti de l'aeroport Adolfo Suárez Madrid-Barajas a les 10 hores i aterri a l'aeroport Josep Tarradellas Barcelona-El Prat a les 12:25 del migdia. Des d'allà, començarà una visita frenètica de dos dies, amb una agenda farcida d'actes i activitats socials i un dispositiu especial de seguretat.
El pontífex serà rebut a l'aeroport per representantes de la Generalitat i , s'aproparà per beneir el tabernacul de la capella de l'aeroport de la capital catalana. Tot seguit, serà traslladat a la catedral on serà rebut pel cardena Juan José Omella i farà una homilía i beneirà la Catedral de Barcelona.
Després d'un dinar privat al Palau de l'Arquebisbat, Prevost tindrà una trobada privada amb el President de la Generalitat i una altra amb membre de l'Ordre Agustiniana. Des del centre de Barcelona anirà cap a l'Estadi Olímpic Lluís Companys, una part del recorregut la farà amb el Papamóvil, i farà una benedicció d'ambulàncies. tot plegat, per acabar en un a vigília amb joves que tindrà una capacitat per a unes 37.000 persones i inclourà actuacions musicals i pregàries.
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9:50
16 anys des de l'última visita d'un papa a Barcelona: repassa les anteriors visites dels pontífex.
Barcelona tornarà a convertir-se en epicentre del catolicisme mundial amb la visita del Papa Lleó XIV prevista per al juny de 2026. L'esdeveniment arriba 16 anys després de l'estada de Benet XVI a la capital catalana i més de quatre dècades després de la visita de Joan Pau II. Els tres pontífexs comparteixen els escenaris més emblemàtics de la ciutat com la Sagrada Família o Montserrat, però cada visita ha estat marcada per circumstàncies molt diferents.
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9:40
La Sagrada Família com no l'has vist mai.
Amb motiu de la visita del papa, RTVE estrena l’especial interactiu Cent anys després de Gaudí, en català, castellà i anglès. Visualitza, explora i entén un temple únic.
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9:31
Martín Blanco (PP) veu "pueril" el "gest" de Nogueras de Junts amb Lleó XIV.
El diputat del PP al Congrés, Nacho Martín Blanco, ha criticat el gest de la portaveu de Junts, Míriam Nogueras, amb el papa Lleó XIV. El popular creu que es tracta d'un "infantilisme preocupant" i "pueril" la reivindicació de la catalanitat de Gaudí adreçant-se al pontífex en anglès. "Era un moment per fer un espectacle de consum intern. És característic de formacions que no tenen res substantiu a dir o oferir", li ha recriminat. Sobre el discurs del papa, Martín Blanco ha destacat que "és dels millors" en seu parlamentària i que mostra "grandesa moral i intel·lectual" com la reivindicació de la vida des de la concepció fins a la mort, així com el llegat d'Espanya al món.
“¿@Nmartinblanco (@ppopular) veu "pueril" i "d'un infantilisme preocupant" el "gest" de @miriamnoguerasM amb Lleó XIV.— RTVE Notícies (@rtvenoticies) June 9, 2026
¿¿ "Era un moment per fer un espectacle de consum intern. És característic de formacions que no tenen res substantiu a dir o oferir" | @cafedidees_rtve pic.twitter.com/KOwMxHLI0r“
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9:23
Gerardo Pisarello (Comuns) veu "llums i ombres" al discurs del papa al Congrés.
El portaveu dels Comuns al Congrés dels Diputats, Gerardo Pisarello, considera que el discurs del papa Lleó XIV a la cambra baixa pronunciat aquest dilluns va tenir "llums i ombres". En aquesta línia, ha criticat que és "un discurs més conservador que el del papa Francesc" amb els seus posicionaments contra l'avortament i l'eutanàsia i que creu que "hi havia un to de democràcia cristiana" per buscar l'aplaudiment del PP. D'altra banda, ha manifestat que no va dubtar la seva presència al Congrés com van fer Podem i el BNG pel seu "element d'humanisme "i la seva defensa dels drets de les persones migrants, la crítica al rearmament i la seva reflexió sobre la IA.
“¿Gerardo Pisarello, portaveu de @SomComuns al Congrés, veu "llums i ombres" en el discurs del papa Lleó XIV | @G_Pisarello— RTVE Notícies (@rtvenoticies) June 9, 2026
¿¿ "Vaig sentir un discurs més conservador que el del papa Francesc" | @cafedidees_rtve pic.twitter.com/G1lw3VMiQo“
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9:23
Reforç policial per vetllar per la seguretat durant la visita de Lleó XIV.
La visita del papa mobilitza més de 7.000 efectius de diferents cossos policials. El gruix principal correspon als Mossos d'Esquadra, que desplegaran 5.600 agents, als quals s'afegeixen 500 membres de la Guàrdia Urbana de Barcelona i 950 efectius de la Policia Nacional i la Guàrdia Civil. També hi participen equips de seguretat de la Casa Reial i de la Gendarmeria Vaticana.
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9:17
Afectacions de mobilitat per la visita del papa Lleó XIV: talls de trànsit i canvis al transport públic.
La visita del pontífex a Barcelona ha portat nous avisos de restriccions temporals al transit. Altera sobretot l'Eixample a la Sagrada Família, Ciutat Vella i Montjuïc. Tot i així, el metro, autobusos i Rodalies reforcen el servei. Consulta les principals afectacions.
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9:12
De Montserrat a Brians: com serà la visita del papa Lleó XIV a Catalunya?
Barcelona es convertirà en l’epicentre de l’Església catòlica durant 36 hores amb la visita del papa Lleó XIV a Catalunya. Una agenda intensa, carregada de simbolisme religiós i compromís social, portarà el pontífex de la catedral a la Sagrada Família, passant per Montserrat, el Raval i la presó de Brians, en un viatge pensat per acostar-se als fidels i als col·lectius més vulnerables.
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9:10
Lleó XIV s'acomiada aquest dimarts de Madrid i inicia la segona etapa del seu viatge a Barcelona.
El papa s'acomiada aquest dimarts 9 de juny de Madrid, on el 6 de juny va començar la primera etapa del seu viatge apostòlic per Espanya i que aquest dimarts cedeix el testimoni a Barcelona, on romandrà fins al dimecres 10 de juny.
L'agenda del Papa començarà a les 10.20 hores, amb una trobada amb els voluntaris de la visita a la capital en el Pavelló 3 de d'Ifema, on pronunciarà el seu últim discurs en la capital, abans de partir amb avió a les 11:10 hores cap a Barcelona, on s'espera que arribi al Prat a les 12.25 hores.
Ja a Barcelona està previst a les 13.00 hores anar a la Catedral de la Santa Cruz i Santa Eulalia, on pronunciarà una homilia. Ja a la tarda, cap a les 20.00 hores, tindrà lloc la segona Vigília d'oració d'aquest viatge, després de la celebrada amb els joves el passat 6 de juny en la Plaça de Lima. En aquesta ocasió, es desenvoluparà en l'Estadi Olímpic Lluís Companys, on farà un discurs.
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09:00
Bon dia, comença la primera jornada de la visita del papa León XIV a Catalunya i el quart dia a Espanya, que RTVE Notícies explicarà aquí minut a minut.
Lleó XIV s'acomiada aquest dimarts 9 de juny de Madrid, on des del 6 de juny ha passat la primera etapa del seu viatge apostòlic per Espanya i es trasllada a Barcelona, on romandrà fins al dimecres 10 de juny.