'Jo no t'espero': les entitats laiques planten cara a la visita de Lleó XIV
- La Fundació Ferrer i Guàrdia, Europa Laica i Ateus de Catalunya convoquen una concentració al Born el 9 de juny
- La protesta arriba en un context de creixent secularització
El pròxim 9 de juny milers de fidels seguiran el recorregut del papamòbil, alhora que un grup de ciutadans es concentrarà amb pancartes i megàfons en una concentració de rebuig al Passeig del Born per la presència del pontífex i al paper de les institucions públiques.
Sota el lema 'Jo no t'espero', la Fundació Ferrer i Guàrdia, Europa Laica i Ateus de Catalunya han impulsat una campanya per denunciar el que consideren un tracte de favor cap al líder de l'Església catòlica.
El manifest també reclama avançar cap a la derogació dels acords amb la Santa Seu, posar fi al finançament públic de les confessions religioses i revisar els privilegis fiscals i patrimonials de l'Església.
Crítiques al finançament públic i al paper institucional
Les entitats impulsores rebutgen especialment que es destinin recursos públics a l'organització dels actes. De fet, el coordinador d'Europa Laica a Catalunya, Luis Garcia, ha matisat que els hauria de finançar exclusivament l'Església.
D'altra banda, aquest dimecres, en una entrevista al Cafè d’Idees de La 2 Catalunya i Ràdio 4, la directora de la Fundació Ferrer i Guàrdia, Hungria Panadero, ha reclamat a les administracions una "major neutralitat".
Mentre que, des d'Ateus de Catalunya, Albert Riba, ha assegurat que el pontífex "pot visitar Espanya i fer els actes que vulgui emmarcats en la seva religió, però no venir a fer política".
“📢 Concentració a Barcelona contra l'arribada de Lleó XIV.— RTVE Notícies (@rtvenoticies) June 3, 2026
Algunes entitats denuncien l'ús de diners públics per finançar la visita | @f_ferrerguardia @EuropaLaica @ateus #papaBarcelonaRTVE pic.twitter.com/aUNS94qFmx“
Les entitats també han qüestionat la visita de Lleó XIV al Congrés dels Diputats. Riba ha denunciat la contradicció que, al seu parer, suposa que el papa sigui rebut a la "seu de la democràcia" quan el Vaticà és una institució que "no celebra eleccions ni dona veu a les dones".