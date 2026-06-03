Enlaces accesibilidad
menú principal menú principal
Visita del Papa Lleó XIV a Catalunya

'Jo no t'espero': les entitats laiques planten cara a la visita de Lleó XIV

El Papa León XIV arribarà a Espanya aquest dissabte 6 de juny
El Papa León XIV arribarà a Espanya aquest dissabte 6 de juny Simone Risoluti Vatican Pool / Getty Images
Yael Carrasco
Yael Carrasco

El pròxim 9 de juny milers de fidels seguiran el recorregut del papamòbil, alhora que un grup de ciutadans es concentrarà amb pancartes i megàfons en una concentració de rebuig al Passeig del Born per la presència del pontífex i al paper de les institucions públiques.

Sota el lema 'Jo no t'espero', la Fundació Ferrer i Guàrdia, Europa Laica i Ateus de Catalunya han impulsat una campanya per denunciar el que consideren un tracte de favor cap al líder de l'Església catòlica.

No recomendado para menores de 12 años 'Jo no t'espero', la campanya contra la visita del papa Lleó XIV a Catalunya
Cafè d'idees - 'Jo no t'espero', la campanya contra la visita del papa Lleó XIV a Catalunya

El manifest també reclama avançar cap a la derogació dels acords amb la Santa Seu, posar fi al finançament públic de les confessions religioses i revisar els privilegis fiscals i patrimonials de l'Església.

Crítiques al finançament públic i al paper institucional

Les entitats impulsores rebutgen especialment que es destinin recursos públics a l'organització dels actes. De fet, el coordinador d'Europa Laica a Catalunya, Luis Garcia, ha matisat que els hauria de finançar exclusivament l'Església.

Para todos los públicos Protesta a Barcelona contra l'ús de diners públics en els actes papals
Protesta a Barcelona contra l'ús de diners públics en els actes papals

D'altra banda, aquest dimecres, en una entrevista al Cafè d’Idees de La 2 Catalunya i Ràdio 4, la directora de la Fundació Ferrer i Guàrdia, Hungria Panadero, ha reclamat a les administracions una "major neutralitat".

Mentre que, des d'Ateus de Catalunya, Albert Riba, ha assegurat que el pontífex "pot visitar Espanya i fer els actes que vulgui emmarcats en la seva religió, però no venir a fer política".

Les entitats també han qüestionat la visita de Lleó XIV al Congrés dels Diputats. Riba ha denunciat la contradicció que, al seu parer, suposa que el papa sigui rebut a la "seu de la democràcia" quan el Vaticà és una institució que "no celebra eleccions ni dona veu a les dones".

Es noticia: