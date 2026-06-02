La visita del papa en xifres: 100 milions d'impacte econòmic i un impuls pel turisme
- L'ocupació hotelera en màxims durant la setmana que Lleó XIV es troba a Barcelona
- La restauració espera un retorn econòmic els pròxims mesos amb la projecció de la imatge de la ciutat
La Conferència Episcopal Espanyola ha calculat que la visita del papa a Espanya tindrà un impacte econòmic de prop de 100 milions d'euros i un cost de 15 milions. El viatge d'una setmana de Lleó XIV el farà recórrer ciutats com Madrid i les Illes Canàries. A Barcelona hi estarà quasi 36 hores, entre el 9 i el 10 de juny.,
Els principals sectors beneficiats de l'afluència de visitants per veure el pontífex són els allotjaments turístics, la restauració, els mitjans de transport i el comerç. A més, s'espera un increment de la reputació com a destí turístic durant els pròxims mesos.
Són moltes les persones que s'han inscrit en algun dels dos actes multitudinaris previstos, com són la missa a la Sagrada Família amb capacitat per a 8.000 assistents i la vigília d'oració a l'Estadi Olímpic Lluís Companys amb la presència de 37.000 persones.
Ocupació hotelera
Cartells de complet en molts hotels i pisos turístics durant la visita del papa a Barcelona. Segons dades de l'Associació d'Apartaments Turístics de Barcelona (Apartur), l'ocupació voreja el 97% entre el 9 i 11 de juny. El perfil de les reserves són majoritàriament famílies procedents d'altres indrets d'Espanya o d'Europa i que es quedaran una mitjana de quatre dies a la ciutat.
L'ocupació se situa en el 90% també en molts hotels de la capital catalana i de localitats veïnes com l'Hospitalet de Llobregat. Neus Tejedor, directora de vendes de l'Hotel Porta Fira, explica que han notat una "intensificació" de les reserves des de l'anunci de la visita papal per part de grups de persones amb perfil religiós.
El juny sol ser un mes potent a Barcelona amb la coincidència de fires internacionals i amb la celebració d'esdeveniments multitudinaris com el Primavera Sound, el Sonar o el Gran Premi de Fórmula 1. Per aquest motiu, els preus dels allotjaments s'han disparat més d'un 20% la setmana que arriba el pontífex a la ciutat amb habitacions que ronden de mitjana els 300 euros per nit, segons dades d'eBooking.com.
Retorn econòmic els pròxims mesos
Altres sectors com el Gremi Restauració de Barcelona preveuen que hi hagi un retorn econòmic de la visita del papa en els pròxims mesos. El director del Gremi, Roger Pallarols, creu que el pontífex "té un seguiment a nivell universal" i que pot consolidar la ciutat com un destí de referència internacional a curt termini.
L'última visita del papa Benet XVI
L'última visita d'un papa a Barcelona va suposar un impacte econòmic de 30 milions d'euros. Segons les dades ofertes per l'Ajuntament de la ciutat, l'estada de Benet XVI per consagrar la Sagrada Família com a basílica el novembre del 2010 va tenir un efecte positiu en els sectors de la restauració, l'allotjament, el transport i el comerç.