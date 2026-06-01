Les visites papals a Catalunya: de Joan Pau II i Benet XVI a l'arribada de Lleó XIV
- Barcelona es prepara per rebre un nou pontífex 16 anys després de l'última visita papal
- La visita de Lleó XIV combinarà actes multitudinaris a Montjuïc, Montserrat i la Sagrada Família, en un context social i logístic diferent del d'anteriors pontificats
Barcelona tornarà a convertir-se en epicentre del catolicisme mundial amb la visita del Papa Lleó XIV prevista per al juny de 2026. L'esdeveniment arriba 16 anys després de l'estada de Benet XVI a la capital catalana i més de quatre dècades després de la visita de Joan Pau II. Els tres pontífexs comparteixen els escenaris més emblemàtics de la ciutat com la Sagrada Família o Montserrat, però cada visita ha estat marcada per circumstàncies molt diferents.
Joan Pau II: una jornada marcada per la pluja
La primera visita d'un papa a Catalunya va ser la de Joan Pau II, el 7 de novembre de 1982. El pontífex va iniciar la jornada a Montserrat per beneir a La Moreneta. La visita va quedar marcada per les intenses pluges, que van dificultar diversos desplaçaments de la comitiva papal i van provocar un tràgic accident de trànsit durant els trajectes vinculats a l'esdeveniment, en el qual van morir dues joves.
Posteriorment, es va traslladar al centre de la ciutat on va recórrer els carrers de Barcelona en el 'papamòbil' des de Montjuïc fins arribar a la Sagrada Família.
Tot plegat, va finalitzar amb una eucaristia multitudinària al Camp Nou, a la qual van assistir més de 130.000 fidels.
Benet XVI i la consagració de la Sagrada Família
28 anys després, Benet XVI va protagonitzar una visita fugaç, que va durar tan sols 22 hores entre els dies 6 i 7 de novembre de 2010. El moment central va ser la dedicació al culte de la Sagrada Família i la seva proclamació com a basílica.
Durant el poc temps que va passar a Barcelona, el pontífex també va recórrer alguns carrers en el 'papamòbil' i va mantenir trobades amb representants eclesiàstics.
L’Ajuntament va estimar que prop de 250.000 persones van seguir els actes vinculats a la visita papal.
Va ser una jornada protagonitzada també per diferents entitats laïcistes i pel col·lectiu LGTBI+, que van intentar interrompre el recorregut del 'papamòbil' i es van manifestar contra els discursos de Benet XVI, crítics amb el dret a l’avortament, l’eutanàsia o el matrimoni entre persones del mateix sexe.
Diferències amb la visita de Lleó XIV
La visita prevista per al juny de 2026 presenta un format diferent. El programa inclou un acte litúrgic i un gran retrobament amb els devots a l'Estadi Olímpic Lluís Companys de Montjuïc, una visita a Montserrat i una eucaristia a la Sagrada Família.
Si per a Benet XVI la Sagrada Família va ser l'eix central de la seva visita, per a Lleó XIV el temple de Gaudí torna a ser un punt imprescindible, aquest cop coincidint amb la inauguració de la torre de Jesucrist, culminada en el marc del centenari de la mort d'Antoni Gaudí.
Més seguretat i menys voluntaris
A diferència d'anteriors visites, el dispositiu de seguretat serà un dels més importants dels últims anys, amb milers d'agents desplegats per Barcelona i Montserrat. L'organització també preveu mobilitzar uns 800 voluntaris, una xifra inferior a la registrada en els altres esdeveniments papals.
El retorn del 'papamòbil'
Lleó XIV recuperarà el contacte directe amb els fidels mitjançant diversos recorreguts en el 'papamòbil'. El més destacat serà el trajecte d'aproximadament un quilòmetre pels voltants de la Sagrada Família abans de la celebració litúrgica. També està previst que faci una volta a l'Estadi Olímpic de Montjuïc durant la vetlla de pregària.
Reivindicació social
Com ja va passar en anteriors visites papals, diferents entitats laïcistes han anunciat mobilitzacions i actes coincidint amb la presència del pontífex. Plataformes ciutadanes qüestionen l'ús de recursos públics per a l'organització de l'esdeveniment i reclamen una major separació entre les institucions públiques i els actes religiosos.