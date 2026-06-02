El papa inclourà el català a la missa de la Sagrada Família, però no a la benedicció de la Torre
- La decisió que la benedicció final de la Torre de Jesús es faci només en castellà ha generat controvèrsia política i social
- Junts reclama al Govern que garanteixi el "respecte" al català, mentre veus expertes consideren "exagerada" la polèmica
La benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família, prevista durant la visita del papa Lleó XIV a Barcelona aquest 10 de juny, ha obert un debat sobre la presència del català en els actes oficials del pontífex. El fet que la benedicció final sigui només en castellà ha causat crítiques polítiques i ha reactivat el debat sobre l’ús de la llengua pròpia en esdeveniments amb un impacte internacional.
"Les decisions es prenen des de Madrid"
En una entrevista al 'Cafè d'idees' de La 2Cat i Ràdio 4, amb el rector de Sant Agustí de Barcelona, Faustino Mlelwa i la periodista especialitzada en religió Míriam Díez Bosch, ha explicat que les decisions lingüístiques responen a criteris organitzatius marcats pel Vaticà i el Comitè Central del viatge.
"Aquestes decisions les pren qui organitza el viatge, per tant, el Comitè Central, Madrid, evidentment amb implicació del cardenal Omella i dels organitzadors d’aquí", ha afirmat.
Díez ha detallat que el català sí que tindrà presència en altres moments de la celebració, com el Pare Nostre, que ha qualificat com "el moment més coral" de la missa, així com en la primera lectura. La benedicció final de la Torre de Jesús, però, es farà en castellà perquè és l’acte televisat internacionalment i en l’idioma en què el papa se sent “més còmode”.
Els experts veuen "exagerada" la polèmica
En aquest sentit, Díez ha rebaixat el to de la controvèrsia i ha defensat que el viatge del papa mostra respecte per la cultura catalana. "És una polèmica una mica exagerada", ha afirmat, tot remarcant que "anant a Montserrat, està demostrant un exquisit respecte per la cultura i la identitat catalanes".
"✝️@miriamdiez veu "exagerada" la polèmica sobre que Lleó XIV faci només en castellà la benedicció de la torre de Jesucrist de la Sagrada Família.— RTVE Notícies (@rtvenoticies) June 2, 2026
Díez ha recordat que la visita inclou diversos espais emblemàtics —Montserrat, la catedral de Barcelona, Sant Agustí i trobades amb voluntaris— i que l’agenda suposa un esforç considerable per a un papa de més de 70 anys. Segons ha explicat, fins i tot es valora que, si el temps ho permet, beneeixi la capella de l’aeroport del Prat, un espai poc conegut i sovint tancat al públic.
Junts reclama "respecte" pel català
En paral·lel, Junts per Catalunya ha reaccionat políticament a la qüestió. La presidenta del grup parlamentari, Mònica Sales, ha enviat una carta al president de la Generalitat, Salvador Illa, en què li demana que “garanteixi el respecte” al català durant la visita del papa.
"El català no pot tenir un paper secundari durant la visita del Papa a Catalunya.— Mònica Sales 🎗 (@mncsls) June 2, 2026
A primera hora del matí, hem traslladat al president Illa que faça totes les gestions necessàries per garantir el respecte a la llengua pròpia del país.
Segons Junts, alguns actes previstos "releguen el català a una posició secundària respecte al castellà". Per aquest motiu, Sales insta el Govern a fer "totes les gestions necessàries" perquè la llengua catalana tingui una presència "adequada al reconeixement legal que té". "No demanem cap concessió ni favor, simplement defensem la nostra llengua", conclou el document.
Una missa bilingüe a Barcelona
Fonts del Vaticà han confirmat que la missa a la Sagrada Família alternarà el català i el castellà, seguint l’esquema de la visita de Benet XVI el 2010. El papa començarà la celebració amb una benedicció en català, hi haurà lectures i peticions en les dues llengües i l’homilia s’iniciarà també en català abans de continuar en castellà.
La benedicció final de la Torre de Jesús, que tancarà la cerimònia i tindrà projecció internacional, es farà en castellà. En canvi, en altres celebracions del viatge, com la missa a Gran Canària, s’incorporaran llengües com l’anglès, el francès i el wolof, en un gest de reconeixement a la diversitat cultural dels fidels.