Afectacions de mobilitat per la visita del papa Lleó XIV: talls de trànsit i canvis al transport públic
- Altera sobretot l'Eixample a la Sagrada Família, Ciutat Vella i Montjuïc
- Metro, autobusos i Rodalies reforcen el servei
Just quan acaben les obres de remodelació dels entorns de la Sagrada Família i desapareixen les tanques que durant temps han ocupat el carrer Marina amb Mallorca, veïns i conductors s'han trobat amb nous avisos de restriccions temporals per l'arribada del papa Lleó XIV a Barcelona.
La basílica, ara amb una major connexió amb la plaça Gaudí i un espai per als vianants més gran, és un dels principals escenaris de la visita del pontífex, que culmina amb la benedicció de la torre de Jesucrist i els actes vinculats al centenari de la mort d'Antoni Gaudí.
El dispositiu de seguretat i mobilitat afecta sobretot l'Eixample, però també diversos punts de Ciutat Vella i la muntanya de Montjuïc. Les restriccions inclouen talls de circulació, prohibicions d'estacionament, desviaments d'autobusos i modificacions al servei de metro.
L'Eixample, epicentre de les afectacions
El gruix de les restriccions es concentra el dimecres 10 de juny al voltant de la Sagrada Família, escenari dels actes centrals de la visita. El perímetre de seguretat s'estèn des de la plaça del Cinc d'Oros fins al carrer Lepant, seguint el recorregut previst del papamòbil, i també afecta bona part de la trama urbana compresa entre els carrers de Còrsega i València.
A la pràctica, suposa importants limitacions per travessar l'Eixample tant en sentit mar-muntanya com en sentit Besòs-Llobregat. Vies principals com la Diagonal, Rosselló o Marina pateixen restriccions, mentre que carrers habitualment utilitzats per als desplaçaments quotidians, com Sicília, Sardenya, Nàpols o Roger de Flor, queden parcialment o totalment afectats.
L'Ajuntament adverteix que es produiran desviaments generalitzats del trànsit i recomana evitar els desplaçaments en vehicle privat per la zona durant tota la jornada.
Ciutat Vella i el Raval, sota controls d'accés
Les primeres restriccions arriben el 8 de juny a l'entorn de la Catedral de Barcelona i el Palau Episcopal, on s'allotja el pontífex. Hi ha limitacions de trànsit i estacionament.
Els dies 9 i 10 de juny es restringeix la circulació als voltants de l'església de Sant Agustí i la plaça de la Gardunya. Els accessos al carrer Hospital, l'Arc de Sant Agustí i els carrers adjacents estaran controlats en els moments de màxima afluència de fidels i visitants.
Montjuïc es blinda per a la vigília amb el Papa
La tarda i la nit del 9 de juny, l'atenció es traslladarà a l'Estadi Olímpic Lluís Companys, on se celebra una vigília multitudinària. L'accés a la muntanya de Montjuïc queda fortament restringit des del migdia i només hi poden entrar vehicles acreditats.
Els controls se situen als principals punts d'accés a l'Anella Olímpica, mentre que els vehicles particulars no poden ni arribar a l'entorn de l'estadi.
Canvis al metro, bus i Rodalies
S'espera saturació del transport públic, sobretot per apropar-se als actes centrals així que TMB ha reforçat el servei de metro entre un 30% i un 65%.
Entre les restriccions, el 10 de juny l'estació de Sagrada Família està tancada durant tota la jornada i els trens de les línies L2 i L5 passaran sense aturar-se. A la veïna estació de Verdaguer, la línia L4 funciona amb restriccions puntuals i, en les hores de més afluència, només es permet la sortida de passatgers.
També hi ha alteracions importants a la xarxa d'autobusos. Fins a quinze línies que travessen l'Eixample modificaran el recorregut durant els actes centrals al voltant de la basílica. Entre les afectades hi ha les línies H8, H10, V17, V19, V21, D50, 19, 33, 34, 39 o 47, a més de les dues rutes del Bus Turístic.
A Montjuïc, les línies 13, 125 i 150 també pateixen desviaments. Com a alternativa, TMB habilita un servei especial de llançadora entre la plaça d'Espanya i l'Estadi Olímpic i reforça la freqüència del funicular.
Pel que fa al tren, Renfe incrementa l'oferta de Rodalies els dies 9 i 10 de juny. Les línies R1, R2 i R4 reforcen especialment les estacions de passeig de Gràcia, Arc de Triomf i plaça de Catalunya, així com les connexions amb el Clot per facilitar l'accés.
El Govern espanyol recomana teletreballar
Davant la previsió de grans concentracions i les restriccions, el Ministeri de Treball ha recomanat a empreses i treballadors prioritzar el teletreball sempre que sigui possible.
La mesura, asseguren, busca reduir els desplaçaments innecessaris, minimitzar els embussos i facilitar el desenvolupament dels actes previstos. El ministeri recorda que la normativa actual permet recórrer al treball a distància en situacions excepcionals que puguin afectar la mobilitat.