La Sagrada Família com no l'has vist mai
- RTVE estrena l’especial interactiu Cent anys després de Gaudí, en català, castellà i anglès. Visualitza, explora i entén un temple únic
RTVE estrena Sagrada Família: cent anys després de Gaudí, un especial interactiu que aprofundeix en el temple més visitat del món a través d’un relat visual i periodístic. Narrat per la periodista Cristina Villanueva, el projecte convida a descobrir la basílica des de dins, des de la seva estructura arquitectònica fins al seu significat simbòlic i espiritual.
L'especial es publica en un moment clau de les obres, amb la culminació de les torres centrals, i ofereix una mirada global a una construcció única que continua evolucionant més d’un segle després de la mort del seu arquitecte, el barceloní més universal, Antoni Gaudí.
Façana del Naixement: els orígens d'un temple únic
El primer capítol se centra en la Façana del Naixement, l’única que Gaudí va veure pràcticament acabada. El recorregut comença a la cripta neogòtica, origen del projecte, i avança cap a l’estructura interna del temple.
La narració explica la planta, l’absis i el pas del neogòtic al modernisme, amb especial atenció al bosc de columnes, els arcs catenaris i la inspiració directa en la natura. També s’estableixen connexions entre la Sagrada Família i altres obres de Gaudí, per entendre com l'arquitecte va anar perfeccionant el seu llenguatge.
Façana de la Passió: estructura, símbol i espiritualitat
El segon capítol està dedicat a la Façana de la Passió, marcada per la sobrietat i el dramatisme. L'especial analitza les portes, la cronologia constructiva i la relació del temple amb altres esglésies i catedrals més altes del món.
El relat aprofundeix en la religiositat de Gaudí, la simbologia del conjunt i elements com el claustre, les proporcions de les naus, l’estructura de la planta i l'ús del color, la llum i les voltes. Un viatge que va de l’exterior a l’interior i del món natural al diví.
Façana de la Glòria: del present cap al futur
La Façana de la Glòria protagonitza el tercer capítol, centrat en allò que encara queda per construir. L’especial detalla el conjunt de les 16 torres: la torre de Jesús, la torre de Maria, coronada per una estrella, i les torres dels apòstols, que funcionen com a campanars.
També s’explica l’altura, l’interior i la tecnologia aplicada a la construcció actual, així com la decoració amb trencadís. El capítol aborda la localització, la futura plaça per construir, la perspectiva urbana i la influència de Gaudí en altres arquitectes, en un recorregut que va del sòl al cel de Barcelona i del passat cap al futur.
Un especial interactiu i prescriptors de referència
Per explicar tots els detalls, el projecte compta amb Carlos del Amor i Cristina Villanueva com a prescriptors en castellà i català, respectivament, i també en anglès. Els vídeos es complementen amb una narrativa visual a la web, basada en infografies interactives del temple que reforcen allò que explica el narrador.
A més, l’experiència es completa amb visualitzacions a pantalla completa, cronologies, fotogaleries i recursos multimèdia, que permeten a l’usuari explorar la Sagrada Família amb una mirada informativa, pedagògica i immersiva.