La Sagrada Família com no l'has vist mai

  • RTVE estrena l’especial interactiu Cent anys després de Gaudí, en català, castellà i anglès. Visualitza, explora i entén un temple únic
Portada de l'especial interactiu de RTVE sobre la Sagrada Família i Gaudí
Beatriz Gálvez Garcés
RTVE estrena Sagrada Família: cent anys després de Gaudí, un especial interactiu que aprofundeix en el temple més visitat del món a través d’un relat visual i periodístic. Narrat per la periodista Cristina Villanueva, el projecte convida a descobrir la basílica des de dins, des de la seva estructura arquitectònica fins al seu significat simbòlic i espiritual.

L'especial es publica en un moment clau de les obres, amb la culminació de les torres centrals, i ofereix una mirada global a una construcció única que continua evolucionant més d’un segle després de la mort del seu arquitecte, el barceloní més universal, Antoni Gaudí.

L'arquitecte que va aprendre de la natura
Façana del Naixement: els orígens d'un temple únic

El primer capítol se centra en la Façana del Naixement, l’única que Gaudí va veure pràcticament acabada. El recorregut comença a la cripta neogòtica, origen del projecte, i avança cap a l’estructura interna del temple.

La narració explica la planta, l’absis i el pas del neogòtic al modernisme, amb especial atenció al bosc de columnes, els arcs catenaris i la inspiració directa en la natura. També s’estableixen connexions entre la Sagrada Família i altres obres de Gaudí, per entendre com l'arquitecte va anar perfeccionant el seu llenguatge.

Façana de la Passió: estructura, símbol i espiritualitat

El segon capítol està dedicat a la Façana de la Passió, marcada per la sobrietat i el dramatisme. L'especial analitza les portes, la cronologia constructiva i la relació del temple amb altres esglésies i catedrals més altes del món.

El relat aprofundeix en la religiositat de Gaudí, la simbologia del conjunt i elements com el claustre, les proporcions de les naus, l’estructura de la planta i l'ús del color, la llum i les voltes. Un viatge que va de l’exterior a l’interior i del món natural al diví.

Façana de la Glòria: del present cap al futur

La Façana de la Glòria protagonitza el tercer capítol, centrat en allò que encara queda per construir. L’especial detalla el conjunt de les 16 torres: la torre de Jesús, la torre de Maria, coronada per una estrella, i les torres dels apòstols, que funcionen com a campanars.

També s’explica l’altura, l’interior i la tecnologia aplicada a la construcció actual, així com la decoració amb trencadís. El capítol aborda la localització, la futura plaça per construir, la perspectiva urbana i la influència de Gaudí en altres arquitectes, en un recorregut que va del sòl al cel de Barcelona i del passat cap al futur.

Un especial interactiu i prescriptors de referència

Per explicar tots els detalls, el projecte compta amb Carlos del Amor i Cristina Villanueva com a prescriptors en castellà i català, respectivament, i també en anglès. Els vídeos es complementen amb una narrativa visual a la web, basada en infografies interactives del temple que reforcen allò que explica el narrador.

A més, l’experiència es completa amb visualitzacions a pantalla completa, cronologies, fotogaleries i recursos multimèdia, que permeten a l’usuari explorar la Sagrada Família amb una mirada informativa, pedagògica i immersiva.

