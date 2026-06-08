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Visita del Papa Lleó XIV a Catalunya

Tot a punt per la visita del papa a Catalunya

  • Barcelona es blinda per rebre Lleó XIV amb una agenda intensa i fortes restriccions de mobilitat
  • La primera jornada de la visita del papa inclou una visita a la Catedral i la vigila amb joves a l'Estadi Olímpic
Vista de la Sagrada Familia con pancartas informativas y una grúa de construcción, bajo un cielo azul. Destaca el texto 'LA VISIÓ DE GAUDÍ JA ÉS REALITAT' y 'Fem la Barcelona de la teva vida.'
L'exterior de la Sagrada Família ja està blindat per rebre el papa Lleó XIV EFE
Marc Guasch Ferreiro
Marc Guasch Ferreiro

Barcelona es prepara per convertir-se en l’epicentre de l’església catòlica amb l’arribada del papa Lleó XIV, prevista aquest dimarts al migdia a l’aeroport del Prat. El pontífex inicia així una visita de poc més de 36 hores a Catalunya amb una agenda marcada pel simbolisme religiós i el contacte amb la ciutadania.

Para todos los públicos La visita del papa a Catalunya altera la mobilitat a Barcelona
Tot a punt per a la visita del papa a Catalunya amb una agenda intensa a Barcelona

Des d’aquest dilluns, Barcelona ja viu les primeres restriccions de mobilitat, especialment a Ciutat Vella i l’entorn de la catedral i el Palau Episcopal, on s’allotjarà el pontífex.

Precisament, el primer escenari de la visita del papa serà la catedral de Barcelona, on presidirà un acte litúrgic i mantindrà el primer contacte amb fidels i autoritats eclesiàstiques.

El dispositiu de seguretat és un dels més importants dels últims anys, amb milers d’agents desplegats i vigilància per terra, mar i aire en un context d’alerta terrorista elevada. Les autoritats recomanen evitar el vehicle privat i planificar els desplaçaments amb antelació davant possibles talls i controls d’accés.

Compte enrere per l'arribada del papa Lleó XIV a Barcelona
Compte enrere per l'arribada del papa Lleó XIV a Barcelona

Montjuïc, escenari de l’acte multitudinari

La tarda de dimarts tindrà com a punt àlgid la vigília d’oració a l’Estadi Olímpic Lluís Companys, un esdeveniment multitudinari amb milers de fidels, especialment joves.

Para todos los públicos Joves catòlics es mobilitzen per veure el papa a Barcelona | Escoltar
Joves catòlics es mobilitzen per veure el papa a Barcelona

Aquest acte obligarà a restringir la circulació a Montjuïc, amb reforç del transport públic i serveis especials per facilitar l’accés a l’anella olímpica. Es tracta d’un dels moments més concorreguts de la visita i amb més impacte logístic per a la ciutat.

Segon dia amb vessant social i pastoral

El dimecres arrencarà amb una visita a la presó de Brians 1, una acció significativa dins el missatge social del pontífex. A la porta de Brians 1 ja oneja la bandera groga i blanca del vaticà. A l'interior es fan feines preparatives i s'estan pintant els accessos, les baranes i el teatre amb motiu de la visita, la primera d'un pontífex a una presó espanyola.

Les protagonistes d'aquest acte seran les internes, especialment dues: la Montserrat Lopez i la Josefina Inocencio, les seleccionades pel sacerdot penitenciari per dirigir-se al pontífex.

Para todos los públicos Com serà la trobada del papa amb els interns de Brians 1? | Clara Ontañón
Com serà la trobada del papa amb els interns de Brians 1?

Posteriorment, Lleó XIV es desplaçarà a Montserrat i al barri del Raval, on participarà en trobades amb entitats socials i membres de l’orde dels agustins, reforçant el seu missatge de proximitat amb col·lectius vulnerables.

Acte central a la Sagrada Família

El moment culminant arribarà amb la missa a la Sagrada Família, on el Papa beneirà la torre de Jesucrist en l’acte central de la visita. Aquesta jornada concentrarà les majors afectacions a l’Eixample, amb talls de carrers clau, desviaments i limitacions de mobilitat.

Per fer front a l’afluència massiva, metro, bus i Rodalies reforcen el servei, mentre es recomana evitar desplaçaments innecessaris en vehicle privat.

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