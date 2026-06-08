Tot a punt per la visita del papa a Catalunya
- Barcelona es blinda per rebre Lleó XIV amb una agenda intensa i fortes restriccions de mobilitat
- La primera jornada de la visita del papa inclou una visita a la Catedral i la vigila amb joves a l'Estadi Olímpic
Barcelona es prepara per convertir-se en l’epicentre de l’església catòlica amb l’arribada del papa Lleó XIV, prevista aquest dimarts al migdia a l’aeroport del Prat. El pontífex inicia així una visita de poc més de 36 hores a Catalunya amb una agenda marcada pel simbolisme religiós i el contacte amb la ciutadania.
Des d’aquest dilluns, Barcelona ja viu les primeres restriccions de mobilitat, especialment a Ciutat Vella i l’entorn de la catedral i el Palau Episcopal, on s’allotjarà el pontífex.
“⛪️ La primera parada del papa a Barcelona serà a la Catedral aquest dimarts.— RTVE Notícies (@rtvenoticies) June 8, 2026
🎙️ Més detalls amb @debbiepss | #papaBarcelonaRTVE pic.twitter.com/ML8OPR6K4D“
Precisament, el primer escenari de la visita del papa serà la catedral de Barcelona, on presidirà un acte litúrgic i mantindrà el primer contacte amb fidels i autoritats eclesiàstiques.
El dispositiu de seguretat és un dels més importants dels últims anys, amb milers d’agents desplegats i vigilància per terra, mar i aire en un context d’alerta terrorista elevada. Les autoritats recomanen evitar el vehicle privat i planificar els desplaçaments amb antelació davant possibles talls i controls d’accés.
Montjuïc, escenari de l’acte multitudinari
La tarda de dimarts tindrà com a punt àlgid la vigília d’oració a l’Estadi Olímpic Lluís Companys, un esdeveniment multitudinari amb milers de fidels, especialment joves.
Aquest acte obligarà a restringir la circulació a Montjuïc, amb reforç del transport públic i serveis especials per facilitar l’accés a l’anella olímpica. Es tracta d’un dels moments més concorreguts de la visita i amb més impacte logístic per a la ciutat.
“🏟️️ Una altra de les parades importants del papa serà l’Estadi Olímpic Lluís Companys— RTVE Notícies (@rtvenoticies) June 8, 2026
🎙️️Més detalls amb @vga_victor | #papaBarcelonaRTVE pic.twitter.com/EWB2tOklGQ“
Segon dia amb vessant social i pastoral
El dimecres arrencarà amb una visita a la presó de Brians 1, una acció significativa dins el missatge social del pontífex. A la porta de Brians 1 ja oneja la bandera groga i blanca del vaticà. A l'interior es fan feines preparatives i s'estan pintant els accessos, les baranes i el teatre amb motiu de la visita, la primera d'un pontífex a una presó espanyola.
Les protagonistes d'aquest acte seran les internes, especialment dues: la Montserrat Lopez i la Josefina Inocencio, les seleccionades pel sacerdot penitenciari per dirigir-se al pontífex.
Posteriorment, Lleó XIV es desplaçarà a Montserrat i al barri del Raval, on participarà en trobades amb entitats socials i membres de l’orde dels agustins, reforçant el seu missatge de proximitat amb col·lectius vulnerables.
Acte central a la Sagrada Família
El moment culminant arribarà amb la missa a la Sagrada Família, on el Papa beneirà la torre de Jesucrist en l’acte central de la visita. Aquesta jornada concentrarà les majors afectacions a l’Eixample, amb talls de carrers clau, desviaments i limitacions de mobilitat.
“✝️🚧 Mobilitat limitada als voltants de la Sagrada Família fins dijous per la visita del Papa a Barcelona— RTVE Notícies (@rtvenoticies) June 8, 2026
🔹 Sense entrada és impossible accedir als voltants de la façana del naixement | @_saraguti pic.twitter.com/qeFTjEzIlU“
Per fer front a l’afluència massiva, metro, bus i Rodalies reforcen el servei, mentre es recomana evitar desplaçaments innecessaris en vehicle privat.