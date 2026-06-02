Els agustins esperen amb expectació l'arribada de Lleó XIV
- Del Raval a Sant Roc: la petjada de Lleó XIV a la comunitat agustiniana
- El pare Dennis, prior dels agustins a Barcelona i amic de Lleó XIV, emocionat amb la seva visita
A la plaça de Sant Agustí i, sobretot, a la parròquia del mateix nom, tot està a punt per a la visita de Lleó XIV a la seva comunitat: és el primer papa agustí de la història. "És la segona església més gran de Barcelona, després de la Catedral", assegura Carles Tura, director de l’Hotel Sant Agustí. El Sant Pare s'hi deixarà veure el 10 de juny.
Unes 400 persones vulnerables passen cada dia pel menjador social. Està ubicat a la parròquia, al cor del Raval. Gestionat per Missioneres de la Caritat amb l’ajut de voluntaris, és un dels menjadors socials més antics de Barcelona.
La parròquia també és un punt de trobada de la comunitat filipina de Barcelona: tots els diumenges hi ha aforament complet a les tres misses que ofereixen en llengua tagal. "Estem feliços que el papa vingui per aquí", afirma Melani, veïna del Raval i usuària de la parròquia de Sant Agustí.
D'altra banda, hostalers i comerciants del carrer Hospital veuen l'arribada de Lleó XIV com un esdeveniment històric que alterarà el seu dia a dia.
El pare Dennis, el prior que coneix el papa
Al barri de Sant Roc de Badalona trobem una de les poques persones a Catalunya que coneix de prop l'home que avui és papa. És el pare Dennis, prior dels agustins a Barcelona. "La meva última trobada amb ell va ser a Roma fa 5 anys, abans de la seva elecció. En cada cas, tinc un selfie amb ell", relata a RTVE. "I ara tindré l'oportunitat de tenir una altra fotografia", afegeix.
Ara, a la seva parròquia, preparen la visita amb una barreja d'emocions. "Primer, preocupació de com ens prepararem, què necessitem fer. I al mateix temps, l'alegria pel fet que ens visita un germà", assegura. El pare Dennis dibuixa un papa amb sensibilitat cap als més vulnerables i amb la mirada posada a les perifèries.
"És un papa que no sempre està a dalt, sinó que baixa. Aquest barri, per exemple, coneix la misèria i la bondat de cada persona", diu. Lleó XIV va visitar en dues ocasions Sant Roc, un dels barris amb més persones migrants de Catalunya. No és casualitat que ara hagi triat el Raval.
El vincle de Lleó XIV a Sant Roc
Entre molts dels viatges que va fer el Sant Pare quan encara era prior general de l'orde dels agustins, hi ha el municipi de Badalona. El papa va visitar en dues ocasions el barri de Sant Roc, coincidint amb una estada a la comunitat agustiniana de la zona.
Concretament, va visitar la parròquia i la Fundació Ateneu Sant Roc, i va conèixer de prop la realitat d'un dels barris amb les rendes més baixes de Catalunya. I va quedar impressionat amb el treball que fan amb els més vulnerables.
“Molts laics ens donen un gran exemple“
No s'han trobat fotografies, però sí l'informe que Robert Prevost va deixar després de passar pel barri. "Molts laics ens donen un gran exemple”: així elogiava el 2016 la tasca de la Fundació Ateneu Sant Roc amb els col·lectius més vulnerables.
"Ell va saber captar què hi ha darrere de tota aquesta feina", assegura Ana Vicente, presidenta de la Fundació. Treballadors i voluntaris acompanyen 250 dones i menors cada setmana. Llegint aprenen la llengua, a tenir bons hàbits, a relacionar-se.
Els ajuden amb els estudis i la maternitat, i els empoderen. "A part d'estudiar i que m'ajudin amb les meves dificultats, és també la part més on sociabilitzo", diu Ahmed Cheema, usuari de l'Ateneu. Fàtima Sebbar, una altra usuària, assegura que sempre els hi donen "un cop de mà" quan tenen dubtes o es troben en un mal moment.
La Fundació també treballa per la cohesió del barri. Per exemple, reivindicant el carrer com un espai de trobada, de joc i no de conflicte. "La capacitat que té el joc per relacionar-nos deixant de banda qualsevol mena de diferència cultural", afirma Marc Baena, voluntari de la Fundació.
"On la gent del barri senti que forma part d'aquesta societat. Que no queden marginals, sinó que en formen part", diu Ana. Sobre una possible tercera visita de Lleó XIV al barri, els veïns asseguren que l'esperen amb les portes obertes.