Un bàcul gaudinià i universal per al papa Lleó XIV, fet a Reus
- El bastó consta de 1,60 metres de fusta i un pom de 48 centímetres, que reprodueix diversos elements característics de l’obra gaudiniana
- El conjunt incorpora una base de plata amb pedres de Riudoms i una creu feta de porcellana sintètica
En un taller de Reus, s’està elaborant un bàcul exclusiu que s’obsequiarà al papa Lleó XIV durant la seva visita a la Sagrada Família el pròxim 10 de juny. La peça, de 2,08 metres de llargada, vol ser un homenatge a l’univers d’Antoni Gaudí, combinant artesania local amb simbolisme religiós i arquitectònic.
Dimensions i inspiració gaudiniana
El bastó consta de 1,60 metres de fusta i un pom de 48 centímetres, que reprodueix diversos elements característics de l’obra gaudiniana. El joier tarragoní Joan Serramià explica que “tot el bastó portarà simbologia gaudiniana” i destaca especialment la part superior, on hi haurà “una creu a semblança de la que hi ha a la torre de Jesús”. L’artista afegeix que ha volgut crear “un contrast entre el primer que va fer Gaudí als fonaments i la culminació del temple”.
Materials dels cinc continents
El bàcul incorpora fustes de diferents parts del món, com el benús i l’amaranta, en una aposta per transmetre una dimensió global. L’ebenista de Montblanc Òscar Ollé subratlla que “el que volem representar és una unió mundial de materials en un sol punt” i destaca que “les fustes provenen dels cinc continents, com una metàfora d’unitat”. Entre elles hi ha també fusta d’olivera del Perelló o xiprer procedent d’Austràlia.
El conjunt incorpora una base de plata amb pedres de Riudoms i una creu feta de porcellana sintètica, reforçant la connexió amb el territori i amb l’obra de Gaudí. A més, el bàcul es pot desmuntar en tres fragments, facilitant-ne el transport i reforçant el seu caràcter funcional sense perdre la seva singularitat artística.
Finançament popular i presentació
Amb un valor aproximat de 3.000 euros, el bàcul ha estat finançat per subscripció popular entre entitats, fidels i familiars de Gaudí de Reus, Tarragona i Riudoms. Es lliurarà dins d’una capsa artesanal dissenyada per Ana María García, que explica que “té forma trapezoidal amb inspiració gaudiniana” i que “l’interior inclou un brocat amb una butxaca per a la carta del regal”. Encara no està confirmat si el papa Lleó XIV farà servir aquest bàcul durant la cerimònia.