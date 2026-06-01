Visita del Papa Lleó XIV a Catalunya

Un bàcul gaudinià i universal per al papa Lleó XIV, fet a Reus

  • El bastó consta de 1,60 metres de fusta i un pom de 48 centímetres, que reprodueix diversos elements característics de l’obra gaudiniana
  • El conjunt incorpora una base de plata amb pedres de Riudoms i una creu feta de porcellana sintètica
Òscar Ollé, ebanista, posa en el seu taller amb un bàcul de fusta tallat per ell mateix. L'espai està ple d'eines i maquinària d'ebenisteria.
Òscar Ollé, ebenista de Montblanc que ha tallat la fusta del bàcul
Marc Guasch Ferreiro
En un taller de Reus, s’està elaborant un bàcul exclusiu que s’obsequiarà al papa Lleó XIV durant la seva visita a la Sagrada Família el pròxim 10 de juny. La peça, de 2,08 metres de llargada, vol ser un homenatge a l’univers d’Antoni Gaudí, combinant artesania local amb simbolisme religiós i arquitectònic.

Dimensions i inspiració gaudiniana

El bastó consta de 1,60 metres de fusta i un pom de 48 centímetres, que reprodueix diversos elements característics de l’obra gaudiniana. El joier tarragoní Joan Serramià explica que “tot el bastó portarà simbologia gaudiniana” i destaca especialment la part superior, on hi haurà “una creu a semblança de la que hi ha a la torre de Jesús”. L’artista afegeix que ha volgut crear “un contrast entre el primer que va fer Gaudí als fonaments i la culminació del temple”.

Materials dels cinc continents

El bàcul incorpora fustes de diferents parts del món, com el benús i l’amaranta, en una aposta per transmetre una dimensió global. L’ebenista de Montblanc Òscar Ollé subratlla que “el que volem representar és una unió mundial de materials en un sol punt” i destaca que “les fustes provenen dels cinc continents, com una metàfora d’unitat”. Entre elles hi ha també fusta d’olivera del Perelló o xiprer procedent d’Austràlia.

El conjunt incorpora una base de plata amb pedres de Riudoms i una creu feta de porcellana sintètica, reforçant la connexió amb el territori i amb l’obra de Gaudí. A més, el bàcul es pot desmuntar en tres fragments, facilitant-ne el transport i reforçant el seu caràcter funcional sense perdre la seva singularitat artística.

Finançament popular i presentació

Amb un valor aproximat de 3.000 euros, el bàcul ha estat finançat per subscripció popular entre entitats, fidels i familiars de Gaudí de Reus, Tarragona i Riudoms. Es lliurarà dins d’una capsa artesanal dissenyada per Ana María García, que explica que “té forma trapezoidal amb inspiració gaudiniana” i que “l’interior inclou un brocat amb una butxaca per a la carta del regal”. Encara no està confirmat si el papa Lleó XIV farà servir aquest bàcul durant la cerimònia.

